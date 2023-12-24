DEM Parti kongresindeki terör propagandasına soruşturma

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Diyarbakır'da DEM Parti tarafından düzenlenen kongrede 'suç ve suçluyu övme' ve 'terör örgütü propagandası yapma' suçları sebebiyle şüpheliler hakkında adli soruşturma başlatıldığını açıkladı. Tunç şüpheliler hakkında gözaltı kararı alındığını da belirtti.

GÖZALTI TALİMATLARI VERİLDİ

Bakan Tunç, kişisel X sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada konuyla ilgili soruşturmanın devam ettiğini belirterek, "24 Aralık 2023 günü DEM Parti tarafından 'Gençlik Meclisi 1'inci Olağan Kongresi' adı altında Diyarbakır'da organize edilen toplantı ile ilgili olarak 'suç ve suçluyu övme', 'terör örgütü propagandası yapma' suçlarına yönelik Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca şüpheliler hakkında gerekli adli soruşturma başlatılmış ve gözaltı talimatları verilmiştir. Bir kısım şüpheliler hakkında da yakalama işlemleri yapılmıştır." ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

Diyarbakır'da Gençlik Direnişi' adı altında düzenlenen DEM Parti kongresinde bir araya gelenler terörist başı Abdullah Öcalan lehine sloganlar atmıştı.