İzmitli Türkçüler’den Büyükakın’a yürüyüş çağrısı!

Türkiye dün üst üste gelen şehit haberlerinin ardından yasa boğuldu. Şehit haberlerinin ardından milli yas ilan edilmemesi ve TRT Müzik kanalında eğlence programlarının devam etmesine halk tepki gösterdi. Şehit haberlerini normalleştirilmemesi için şehit nöbeti tutan İzmitli Türkçüler yarın yürüyüş düzenleyeceklerini belirtirken Büyükakın’a da katılma çağrısında bulundu. Dün Gebze ve Körfez’de yürüyüş gerçekleştiren Zafer Partisi Gençlik Kolları Başkanı Ufukhan Aslan “Bugün Filistin için tepki gösteren yürüyen siyasetçileri toplum gözden geçirmelidir”dedi
TÜRK BAYRAĞINI ALIP BİZİMLE ŞEHİTLERİMİZ İÇİN YÜRÜMESİNİ BEKLİYORUZ
Şehit haberlerinin normalleştirilmemesi için her şehit için İzmit’te şehit nöbeti tutan İzmitli Türkçü’ler isimli grubun sözcüsü Recep Mert “Filistin’de yapılan İsrail soykırımına biz de tepkiliyiz. Bu bir insanlık ayıbıdır ancak önceliğimiz her zaman Türkiye Cumhuriyetidir. Bugün Gebze’de şehitlerimiz için yürüdük buna Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın katılmadı. Yarın İzmit’te Şehitlerimiz için yürüyeceğiz. Büyükakın nöbetlerimize katılmadı ama yürüyüşümüze bekliyoruz. Puşi takıp Filistin için İzmit’te yürümüştü. Şimdi de eline Türk Bayrağını alıp bizimle şehitlerimiz için yürümesini bekliyoruz.”ifadelerini kulandı.
TOPLUM YEREL SİYASETÇİLERİ GÖZDEN GEÇİRMELİ
Şehit haberleri sonrası kentimizde Gebze ve Körfez olmak üzere yurdun birçok noktasında yürüyüş gerçekleştiren Zafer Partisi’nin Kocaeli Gençlik Kolları Başkanı Ufukhan Aslan “Biz şehit haberlerine alışmak istemiyoruz. Mecliste terör destekçisi DEM Partinin kapatılmasını istiyoruz. İktidarın muhalefete bir sopa aracı olarak kapatmadığını düşünüyorum bu partiyi. DEM Parti yeni bir parti kurulmayacak şekilde kapatılsın. Her seçim öncesi gelen şehit haberleri de dikkat çekici. 2025’te koalisyon ihtimali doğunca dökülen kanların hesabı hala sorulmadı. Bugün Filistin için tepki gösteren yürüyen siyasetçileri toplum gözden geçirmelidir.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(3 )
Türk Vatandaşı - Bı sorması lazım gelebilir. Ama biz yürürüz gardaş ! Nedenini sorarız. Pence Kilit ne durumda daha ne kadar sürecek ! Ne kadar yol kateddik? Artık bilgilendirilmek istiyoruz. Sadece şehit hsberi duyup, üzülüp badkacbir srhit hsbetinde yine aynı şeyler olmasın. Kınama değil çözüm .
AK partili kızgın - Yürek ister yürümeye nerde öyle adam sonra Tayyip ne yapar onu silindir gibi ezer
Murat - Filistin olsa koşarlar ama şehitimiz oldumu 20 yıldır bi hareket yok yas bile etmeye cesaretleri yok yazık şehitlerimize filistin ne yaptı baş saglığı diledimi hangi arap ne yaptı
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.