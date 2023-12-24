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Tinerle soba yakma faciayla bitti

Konya'nın Kulu ilçesinde 28 yaşındaki Tuğba Y.'nin iş yerinde tiner dökerek tutuşturmak istediği soba bir anda parladı. Patlama sonucu Tuğba Y. ağır yaralandı.

Demirören Haber Ajansı
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Tinerle soba yakma faciayla bitti mask

Fatih Sultan Mehmet Mahallesinde Küçük Sanayi Sitesindeki bir oto tamirhanesinde temizlik yapan Tuğba Y., tiner dökerek sobayı tutuşturmak istedi. Ancak bir anda alev alan soba da patladı.

İhbar üzerine adrese polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Vücudunun bir bölümünde yanıklar oluşan Tuğba Y., ambulansla Kulu Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Hayati tehlikesi bulunan Tuğba Y., ilk tedavisinin ardından Konya Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
# soruşturma, sağlık, sevk edildi

24 Ara 2023 - 17:24 - Asayiş

Muhabir  Demirören Haber Ajansı

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