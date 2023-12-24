Uzmanı uyardı: Yılbaşı gecesi kredi kartınızı evde bırakın!

Öyle ki, evde kutlanacak en uygun yılbaşı eğlencesi için yapılacak harcama 2 bin TL'den başlarken, geceyi bir restoranda ya da eğlence mekanında geçirmek isteyenler için bu rakam 20 bin TL'ye kadar ulaşabilir. Gecenin büyüsüne kapılıp, kredi kartını kontrolsüzce kullanacaklara karşı uzmanlarsa uyarıyor.

Bu süreçte alışveriş sitelerinin kazançlarının en az 3 kat arttığını da söyleyen Kızılel özetle şunları kaydetti:

Vatandaşın özellikle yılbaşına birkaç gün kala alışveriş çılgınlığına kapıldıklarını da belirten Kızılel, "Bütün yıl ev bütçesini kontrollü şekilde kullananlar, yılbaşının ışıklı atmosferi yüzünden, önüne çıkanı alma eğiliminde olabiliyor. Yılbaşı gecesi için bir bütçe belirleyip, ona uygun alışveriş yapmalarını ve o bütçeyi aşmamalarını öneririm" diye konuştu.

"Yılbaşı geliyor, insanlar tabi sevdiklerine hediyeler alıyor. Zamanı doğru değerlendirmek ve indirimlerden faydalanmak için de alışveriş için yine siteler tercih ediliyor. Çünkü internetten hem daha çok çeşit elde etmek hem de mağaza mağaza dolaşmadan indirimli fırsatlara erişebilmek mümkün. İşletmeler de bunu bildiği için kreatif ürünler ve bu sezonun trend ürünleri için fırsat indirim sunacaklar. Yılbaşına özel konseptler sayesinde bu yıl da alışveriş siteleri yeni yıla en şanslı ve kazançlı kesim olarak girecek"

Dijital İş Geliştirme Uzmanı Berat Kızılel, "Yılbaşı gecesini dışarıda karşılayacaklar için önerim, yanlarına bir miktar nakit alıp, kredi kartlarını evde bırakmaları. Gecenin büyüsüyle nasıl olduğunu bilmeden vatandaş yüklü hesapları tek başına ödeyebilir. Ekstreyi gördüklerinde üzülmek istemiyorlarsa kontrolü elden bırakmasınlar" dedi.

Kaynak: T24