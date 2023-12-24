Çocukluk arkadaşını meyve bıçağıyla öldürdü: İfadesi ortaya çıktı

Bahariye Mahallesi Müjgan Barutçu Sokak’ta cuma akşamı 22.30 sıralarında meydana gelen olayda; iddiaya göre, bir sokakta bulunan arkadaş grubundan Arda T. (17) ile Arda O. (16) arasında “küfürleşme” sebebiyle tartışma çıktı.
Olayın büyümesiyle birlikte yanında bıçak bulunan Arda O., arkadaşı Arda T.’yi meyve bıçağıyla göğsünden bıçakladı.
Arda T. kanlar içerisinde yere yığılırken, çevredeki vatandaşlar polis ve 112 Acil Sağlık ekiplerine ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine gelen ekiplerce ilk müdahalenin yapılmasıyla yaralı Arda T. özel bir hastaneye kaldırıldı.
Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen çocuk hayatını kaybetti. Arda T.’nin cansız bedeni savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
TUTUKLANDI
Öte yandan Arda O., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklanarak cezaevine gönderildi. İfadesinde ise Arda T. ile çocukluk arkadaşı olduğu, bir anlık öfke ile olayı gerçekleştirdiği ve ‘pişmanım’ dediği öğrenildi.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.