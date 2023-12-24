Kış geldi! Tezgahta kilosu 500 liraya kadar çıktı

Kış mevsiminin gelmesiyle havalar soğudu, kışın vazgeçilmez ürünü kestane tezgahlardaki yerini aldı.
Yaz mevsiminde mısır satan esnaf, kestane tezgahlarını umutla açtı.
Kestanenin birçok faydası olduğunu dile getiren esnaf, özellikle soğuk havalarda vatandaşların içini ısıttığını, bu sebeple çok sevildiğini söyledi.
Kestanenin fiyatından dolayı vatandaşların almakta çekimser davrandığını ifade eden kestane esnafı, yeni yılla birlikte satışlardan umutlu olduklarını söyledi.
100 gram pişmiş kestanenin 50 lira, 1 kilogramının ise 500 lira olduğu öğrenildi.
Kestane satıcıları yılbaşında da tezgahlarının başında olacaklarını belirtirken, güzel bir satış yapmak istediklerini dile getirdiler. Faydaları saymakla bitmeyen pişmiş kestaneler, sıcacık tezgahlarda alıcılarını bekliyor.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.