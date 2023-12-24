- Ekonomi

Kış geldi! Tezgahta kilosu 500 liraya kadar çıktı

Eskişehir’de kış mevsiminin gelmesiyle birlikte tezgahlarda yerini alan pişmiş kestanenin kilosu 500 liradan satılıyor.

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı Tüm Haberleri
Kış geldi! Tezgahta kilosu 500 liraya kadar çıktı mask

Kış mevsiminin gelmesiyle havalar soğudu, kışın vazgeçilmez ürünü kestane tezgahlardaki yerini aldı.

Yaz mevsiminde mısır satan esnaf, kestane tezgahlarını umutla açtı.

Kestanenin birçok faydası olduğunu dile getiren esnaf, özellikle soğuk havalarda vatandaşların içini ısıttığını, bu sebeple çok sevildiğini söyledi.

Kestanenin fiyatından dolayı vatandaşların almakta çekimser davrandığını ifade eden kestane esnafı, yeni yılla birlikte satışlardan umutlu olduklarını söyledi.

100 gram pişmiş kestanenin 50 lira, 1 kilogramının ise 500 lira olduğu öğrenildi.

Kestane satıcıları yılbaşında da tezgahlarının başında olacaklarını belirtirken, güzel bir satış yapmak istediklerini dile getirdiler. Faydaları saymakla bitmeyen pişmiş kestaneler, sıcacık tezgahlarda alıcılarını bekliyor. 
# yeni, ifade

24 Ara 2023 - 18:45 - Ekonomi

Muhabir  İhlas Haber Ajansı

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 3.434.588 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL