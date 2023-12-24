Yandaş kanal TGRT'de 'Starbucks' skandalı!

Hamas'ın askeri kanadı Kassam Tugayları'nın 7 Ekim'de başlattığı saldırı sonrası İsrail Gazze'yi abluka altına alarak çok sayıda sivili katletmişti.

Savaşın henüz ilk günlerinde Starbucks'ın İsrail'i desteklediği açıklamasının ardından Türkiye'de kahve zincirine yönelik boykotlar yapıldı.

İktidara yakınlığıyla bilinen TGRT Haber'de hafta sonu bülteninde sunucunun önünde Starbucks bardağı bulunması dikkat çekti.

YANDAŞIN DA TEPKİSİNİ ÇEKTİ

İsrail-Filistin hattında yaşanan olaylar sonrası Türkiye'de boykot ve protestoların yoğun olduğu kahve zincirine ait bardağın yandaş bir kanalda bulunması, iktidarı destekleyen sosyal medyada kullanıcılarından da tepki topladı.

Sosyal medyada o anları paylaşan kullanıcılar tepki göstererek TGRT Haber için boykot kampanyası da başlattı.

İşte o tepkilerden bazıları:

Kaynak: CUMHURİYET