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Yandaş kanal TGRT'de 'Starbucks' skandalı!

Hükümete yakınlığıyla bilinen TGRT Haber'in hafta sonu haber programında masanın üzerinde "Starbucks" bardağının yer alması dikkat çekti. Ortadoğu'da yaşanan olayların ardından Türkiye'de protesto edilen Starbucks bardağının iktidara yakın kanalda yer alması ise sosyal medyada kullanıcılardan tepki topladı.
Yandaş kanal TGRT'de 'Starbucks' skandalı! mask
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Hamas'ın askeri kanadı Kassam Tugayları'nın 7 Ekim'de başlattığı saldırı sonrası İsrail Gazze'yi abluka altına alarak çok sayıda sivili katletmişti.

Savaşın henüz ilk günlerinde Starbucks'ın İsrail'i desteklediği açıklamasının ardından  Türkiye'de kahve zincirine yönelik boykotlar yapıldı.

İktidara yakınlığıyla bilinen TGRT Haber'de hafta sonu bülteninde sunucunun önünde Starbucks bardağı bulunması dikkat çekti.

YANDAŞIN DA TEPKİSİNİ ÇEKTİ

İsrail-Filistin hattında yaşanan olaylar sonrası Türkiye'de boykot ve protestoların yoğun olduğu kahve zincirine ait bardağın yandaş bir kanalda bulunması, iktidarı destekleyen sosyal medyada kullanıcılarından da tepki topladı.

Sosyal medyada o anları paylaşan kullanıcılar tepki göstererek TGRT Haber için boykot kampanyası da başlattı.

İşte o tepkilerden bazıları:

Kaynak: CUMHURİYET

# türkiye, HABER, Hamas

24 Ara 2023 - 19:21 - Gündem

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Yorumlar

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Adnan - KIRMIZI KOCAELİ BENDE BİR İZMİTLİ OLARAK SİZE SORUYORUM PEKAKA DETEKÇİSİ CHPNİN GAZETESİ CUMURİYET GAZETESİNİ BENDE ŞÖYLE GÖRÜYORUM TÖRÖRÜS DESTEKCİSİ

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 24 Aralık 20:23

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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