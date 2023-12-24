Yandaş kanal TGRT'de 'Starbucks' skandalı!

Hamas'ın askeri kanadı Kassam Tugayları'nın 7 Ekim'de başlattığı saldırı sonrası İsrail Gazze'yi abluka altına alarak çok sayıda sivili katletmişti.
Savaşın henüz ilk günlerinde Starbucks'ın İsrail'i desteklediği açıklamasının ardından Türkiye'de kahve zincirine yönelik boykotlar yapıldı.
İktidara yakınlığıyla bilinen TGRT Haber'de hafta sonu bülteninde sunucunun önünde Starbucks bardağı bulunması dikkat çekti.
YANDAŞIN DA TEPKİSİNİ ÇEKTİ
İsrail-Filistin hattında yaşanan olaylar sonrası Türkiye'de boykot ve protestoların yoğun olduğu kahve zincirine ait bardağın yandaş bir kanalda bulunması, iktidarı destekleyen sosyal medyada kullanıcılarından da tepki topladı.
Sosyal medyada o anları paylaşan kullanıcılar tepki göstererek TGRT Haber için boykot kampanyası da başlattı.
İşte o tepkilerden bazıları:
Kaynak: CUMHURİYET
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(1 )
Adnan - KIRMIZI KOCAELİ BENDE BİR İZMİTLİ OLARAK SİZE SORUYORUM PEKAKA DETEKÇİSİ CHPNİN GAZETESİ CUMURİYET GAZETESİNİ BENDE ŞÖYLE GÖRÜYORUM TÖRÖRÜS DESTEKCİSİ
Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.