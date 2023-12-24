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Akdeniz'de deprem!

AFAD'dan edinilen bilgiye göre, Akdeniz'de 3,7 ve 4,1 büyüklüğünde peş peşe iki deprem meydana geldi.

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Akdeniz'de deprem! mask

Akdeniz açıklarında 3,7 ve 4,1 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 19.06'da merkez üssü, Akdeniz olan 4,1 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Sarsıntı deniz yüzeyinin 7.07 kilometre derinliğinde meydana geldi.
# Deprem

24 Ara 2023 - 19:44 - Asayiş

Muhabir  Haber Merkezi

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