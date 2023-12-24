24 Ara 2023 - 19:54- Asayiş G:

Kente çağrı! Şehitlere Saygı yürüyüşü düzenleyecekler

12 şehidin ardından yarın İzmitli Türkçüler İzmit’te Yürüyüş gerçekleştireceklerini duyurdu

Cihat Polat
Cihat Polat Tüm Haberleri
Kente çağrı! Şehitlere Saygı yürüyüşü düzenleyecekler mask
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Türkiye dün üst üste gelen şehit haberlerinin ardından yasa boğuldu. Şehit haberlerinin ardından milli yas ilan edilmemesi ve TRT Müzik kanalında eğlence programlarının devam etmesine halk tepki gösterdi. Şehit haberlerini normalleştirilmemesi için şehit nöbeti tutan İzmitli Türkçüler yarın İzmit Merkez Bankası önünden Şehitlere Saygı yürüyüşü düzenleyeceklerini belirten İzmitli Türkçüler kente katılım çağrısında bulundu. Çağrıda tüm siyasi partilere, Hodri Meydan taraftar grubuna ve tüm halka bu yürüyüşe katılmaları için seslenen İzmitli Türkçüler yarın 20:00'da yürüyüşü gerçekleştirecek.
# izmitli türkçüler, şehit, türkiye, Merkez Bankası

24 Ara 2023 - 19:54 - Asayiş

Muhabir  Cihat Polat

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Yorumlar

(1)
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Ulusal Yasta (mı)yız - Vatanı uğruna can veren 12 canımızın şehit oluşunun,suudi kralının ölümü kadar değeri yokmuydu ki yas ilan edilmedi!!!

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 24 Aralık 20:36

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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