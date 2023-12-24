Kente çağrı! Şehitlere Saygı yürüyüşü düzenleyecekler

Türkiye dün üst üste gelen şehit haberlerinin ardından yasa boğuldu. Şehit haberlerinin ardından milli yas ilan edilmemesi ve TRT Müzik kanalında eğlence programlarının devam etmesine halk tepki gösterdi. Şehit haberlerini normalleştirilmemesi için şehit nöbeti tutan İzmitli Türkçüler yarın İzmit Merkez Bankası önünden Şehitlere Saygı yürüyüşü düzenleyeceklerini belirten İzmitli Türkçüler kente katılım çağrısında bulundu. Çağrıda tüm siyasi partilere, Hodri Meydan taraftar grubuna ve tüm halka bu yürüyüşe katılmaları için seslenen İzmitli Türkçüler yarın 20:00'da yürüyüşü gerçekleştirecek.