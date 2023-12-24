3 çocuk babası Türk'ü annesinin gözü önünde böyle vurdular

Ali Gülen'in haberine göre, Almanya'da Türkler'in yoğun olarak yaşadığı Mannheim kentinde büyük bir şok yaşandı. Üç kız çocuğu babası olan Özkan, vücudunun üstü çıplak bir şekilde elinde bıçakla sokağa çıktı ve bağırmaya başladı. Bunun üzerine polis çağrıldı.

"ALLAH BELANIZI VERSİN"

Ertekin Özkan'ın karşısına geçen polis ekibi, "Silahı bırak", "Aptallık etme" diye bağırdı. 5-6 kişilik polis grubu, Özkan'ın yanına yaklaşmadı ve sadece silahı ona doğrultup bağırdı.

Özkan da bir süre polisin karşısında sağa sola sallandı. Eşinden ayrı yaşadığı öğrenilen üç çocuk babası Türk, daha sonra polise doğru bir kaç adım atınca, 4 el silah sesi duyuldu.

Ağır yaralı olarak yere yığılan Ertekin Özkan, daha sonra kaldırıldığı hastanede öldü. Bu sırada olayı izleyen Türkler, Alman Polisi'ne tepki gösterdi ve "Allah belanızı versin. Annesi burda. Annesinin gözü önünde vurdunuz. Allah belanızı versin" diye bağırdılar.

TÜRKLER: ZARARI YOKTU

Özkan'ın daha önce uyuşturucu tedavisi gördüğü ama daha sonra yeniden başladığı belirtildi. Bölgedeki Türkler, "Evet, uyuşturucu kullanırdı. Ama kimseye zararı yoktu, zararı kendineydi. Evlendi, üç çocuğu oldu. Eşi bu bağımlılığı yüzünden ondan ayrıldı. Defalarca tedavi gördü. Burada herkes onu tanırdı" diye konuştular.

Bu arada, Ertekin Özkan'ın annesinin de bu olaydan sonra büyük şok geçirip hastanelik olduğu belirtildi.