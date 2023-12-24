HKP’DEN ASGARİ ÜCRET EYLEMİ

Milyonlarca çalışan asgari ücrete yapılacak zammı bekliyor. Gebze Kent Meydanı’nda bir araya gelen HKP üyeleri, asgari ücret görüşmelerini, işsizliği, pahalılığı ve zamları protesto etti. HKP üyeleri, “Sefalet ücreti istemiyoruz. Asgari ücret en az 45 bin 686 TL olmalıdır” yazılı pankart taşıdı.

‘KATİL ABD ORTADOĞU’DAN DEFOL’

Irak’ın kuzeyindeki terör saldırılarında şehit olan 12 asker için açıklama yapan HKP’li Sema Olkun Kopal, “Şehit vatan evlatlarının katilleri AB-D emperyalist haydutlarıdır! Sevr’in yeni adı olan BOP’un eşbaşkanları AKP’giller’dir! Emperyalist çakalların yerel müttefiki Amerikancı Burjuva Kürt Hareketidir! ‘Katil ABD, Ortadoğu’dan defol!’, diyemeyen her siyasi bu katliamın suç ortaklarındandır!” dedi.

Grup adına basın açıklamasını HKP Gebze İlçe Başkanı Murat Kızıltaş gerçekleştirdi. Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun görüşmelerini ‘ortaoyun’ olarak değerlendiren Kızıltaş, “Bu kapalı kapılar ardında gerçekleşen ortaoyunundan, her zamanki gibi işçinin ve emekçinin yararına bir sonuç çıkmayacağı açıktır” dedi.

‘İNSANCA YAŞANACAK ÜCRET’

Bakan Vedat Işıkhan’ın, “Ülkemizde, asgari ücret net 11.402,32 TL olup bu kapsamda çalışıp aşırı yoksulluk veya açlık sınırı içinde yaşayan kişi bulunmamaktadır” sözünü anımsatan Kızıltaş, şunları kaydetti:

“AKP’giller küplerini doldurmaya, yandaş bürokratları ‘huzur hakkı’ adı altında üç-beş yerden maaş almaya devam ederken, kaçak Saray’ın bir günlük masrafı, 1362 asgari ücret tutarı olan 15 milyon 533 bin 688 lirayı bulmaktadır. Hal böyleyken işçiler, emekçiler; sefalet ücreti olan 11 bin 402 TL’ye, emekliler ise 7 bin 500 TL’ye mahkûm ediliyorlar. İşçiler ve emekliler sadaka değil, insanca yaşayacakları bir ücret/maaş istiyor.”

‘ASGARİ ÜCRET 45 BİN 686 TL OLMALIDIR’

HKP’li Murat Kızıltaş açıklamasını, “Bugünkü normal geçim endeksi yani 4 kişilik bir ailenin normal bir yaşam sürdürebilmesi için gereken miktar, en az 45.686 TL’dir. Bu nedenle asgari ücret en az 45.686 TL olmalıdır. Ve asgari ücret, her ay açıklanan yoksulluk sınırına göre güncellenmelidir” diyerek bitirdi.