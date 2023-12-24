“HEDEF TÜRKİYE, HEDEF ORTADOĞU”

Konferansın konuşmacı konuğu ise Müstafi Tümamiral Doç. Dr. Cihat Yaycı oldu. Konferansa İzmit Kaymakamı Yusuf Ziya ÇELİKKAYA, KOTO Başkanı Necmi BULUT, akademisyenler, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve Milliyetçiler katıldı.

“GÖNLÜ VE AKLI TÜRK OLANLAR BURADA”

Etkinliğin açılış konuşmasını gerçekleştiren Kocaeli Şube Başkanı Ali Yıldız, “Türk’ün milli şuurunu Kazım Karabekir Paşa, "Türk milleti, vatanını ve bağımsızlığını korumak için her türlü fedakarlığı yapmaya hazırdır." Diyerek özetlemiştir. Kurtuluş Savaşı'nın ardından kurulan Türkiye Cumhuriyeti, bir kahramanlık destanının eseridir. Bu destan, Türk milletinin azim ve kararlılığını, bağımsızlık aşkını ve milli şuurunu yansıtmaktadır. Cumhuriyetimizin kuruluşu, Türk milliyetçiliğinin en büyük zaferlerinden biridir. Bu zafer, Türk milletinin birlik ve beraberliğinin en büyük göstergesidir.” dedi.

“ZİYA GÖKALP’İN İSMİ VERİLMELİ”

Hainlere karşı Türk Ocakları’nın tepki koyduğunu ifade eden YAYCI, “Diyarbakır’da vatan haini, Türk askerine kurşun sıkan, Cumhuriyet’e ve Devlet’e başkaldırmış Şeyh Sait’e hain denmediği bir yerde hain denmiştir. Şeyh Sait’e hain denmeyecekse kime denecek. Ben de Şeyh Sait’in hain olduğunu bir kez daha hatırlatıyorum. Bu haninin isminin verildiği bulvara Ziya GÖKALP’in ismi verilmeli. Çünkü Ziya GÖKALP Diyarbakırlı” ifadelerini kullandı.

“VAZGEÇMEDİLER”

Kendisinin Türk Milliyetçisi olduğunu ifade eden YAYCI, başkaları gibi kıvırmadığını söyledi. Sevr antlaşmasında paylaşılan toprakları gösteren

Yaycı bu devletlerin hala bu idealden vazgeçmediğini vurguladı. Yaycı konuşmasının devamında Yunan Devlet Politikası Megali İdea’yı anlatarak

devam etti.

“GURUR DUYUYORUM”

Yunanistan Milli Savunma Bakanı Dendias’ın Mavi Vatan ve Türkiye Libya Deniz Yetki Alanları Anlaşmasının iptali talebine de değinen YAYCI, “Bunun müsebbibi benim. Bu anlaşmanın maddelerini bile ben yazdım. Cumhurbaşkanı dahi hakkını verdi. Bununla gurur duyuyorum” diyerek Megali İdea’nın devam ettiğini hatırlattı.

“HEDEF TÜRKİYE, HEDEF ORTADOĞU”

Türkiye’nin hedefle olduğunu ifade eden YAYCI, konuşmasının devamında Filistin meselesine değindi. YAYCI konuşmasında, “Kilometre kare başına 100 insan düşüyor. Dünyanın en kalabalık ülkesi Filistin ve İsrail’dir. Çin ve Hindistan’ın nüfusu fazla. İsrail’in nüfusu inanılmaz hızlı artıyor. Göçü en fazla teşvik eden ülke İsrail’dir. Yahudi’den başkasını almazlar. Bu kadar yoğun nüfusa sahip olan bir devlet sizce toprak verir mi? Alır mı? Adamın niyeti toprak almak. 7 Ekim’de hedef Türkiye demiştim. Mesele Gazze değil mesele Ortadoğu” dedi.

“GAZZE İLE TÜRK KALKANI”

Hamas ya Kandırılmıştır ya da hep birlikte Gazze’nin işgali planlanmıştır. Hamas’ın 6 liderinden 4’ü İsrail’de müebbet hapse mahkûm olmuştur. Nasılsa serbest kalmışlar? Ben İsrail yönetimi karşıtıyım. Filistin halkının yanındayım. Filistin atkısı ile çıkmış konuşuyorsun. Eee bebeklerin öldürülmesini nasıl engelleyeceksin. Bu konuda da çözüm önerimiz var Libya ile yaptığımız gibi Filistin ile de Deniz Yetki Alanları Anlaşması yapılarak Gazze’deki bebeklere

ulaşırız. Diyerek önerinin detaylarını katılımcılarla paylaşarak sunumunu bitirdi.