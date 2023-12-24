TGRT'de 'Starbucks Depremi': Sunucu ve yönetmen kovuldu

7 Ekim'de başlayan çatışmaların ardından İsrail'e destek verdiği gerekçesiyle küresel ölçekli bir boykot etkinliğine konu olan dünyaca ünlü kahve zinciri Starbucks, Türkiye'de de çok sayıda şehirde tepkiler ile karşılaşmıştı.

SİLAHLI SALDIRI DAHİ OLDU

Starbucks şubelerine yönelik silahlı saldırılara kadar uzanan süreç, AKP Gençlik Kolları'nın Starbucks şubelerine giderek 'işgal eylemi' başlatması ile büyürken, TGRT Haber canlı yayınında yaşananlar sosyal medyada gündem oldu.

İktidara yakınlığıyla bilinen TGRT Haber'in hafta sonu bülteninde masanın üzerinde "Starbucks" bardağının yer alması dikkat çekti. Filistin'de yaşanan katliamların ardından Türkiye'de protesto edilen Starbucks bardağının iktidara yakın kanalda yer alması ise sosyal medyada kullanıcılardan tepki çekti.

TRGT Haber TV AŞ’den konu ile ilgili yapılan açıklamada “Kurumumuzun ilkeleri gereği spikerin TGRT Haber TV’de herhangi bir firmanın örtülü reklamını yapacak şekilde sunuculuk yapması kesinlikle yasaktır. Bu ilkeye aykırı hareket eden haber spikeri ve yönetmenin işine haklı nedenle son verilmiştir” denildi.

İKİ İSMİN İŞİNE SON VERİLDİ

Türkiye’de Gazze konusunda oluşan hassasiyetin önemsendiğine işaret edilen açıklamada “Buna aykırı bir eylemin, yayının tasvip edilmesi kesinlikle mümkün değildir. Bizler de iş akdine son verilen sunucu ve yönetmenin bu eylemini asla tasvip etmiyoruz ve şiddetle kınıyoruz. Bu nedenle de iş akitlerine son verilmiştir” denildi.

KAMUOYUNA DUYURU

"TGRT Haber TV’nin 24.12.2023 tarihli haber yayınında spikerlik yapan Meltem Günay‘ın önünde Starbucks’a ait bir fincan ile haber sunduğu görülmüştür. Kurumumuzun ilkeleri gereği spikerin TGRT Haber TV’de herhangi bir firmanın örtülü reklamını yapacak şekilde sunuculuk yapması kesinlikle yasaktır. Bu ilkeye aykırı hareket eden haber spikeri ve yönetmenin işine haklı nedenle son verilmiştir. Kurumumuz Gazze konusunda Türk halkının taşıdığı hassasiyetleri bilen ve sonuna kadar savunan bir anlayışa sahiptir. Buna aykırı bir eylemin, yayının tasvip edilmesi kesinlikle mümkün değildir. Bizlerde iş akdine son verilen sunucu ve yönetmenin bu eylemini asla tasvip etmiyoruz ve şiddetle kınıyoruz. Bu nedenle de iş akitlerine son verilmiştir. Kurumumuz bundan sonra da Gazze ve Türk halkının yanında olmaya ve hassasiyetlerine sahip çıkmaya sonuna kadar devam edecektir."