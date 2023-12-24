Milli yas ilan edilecek mi?

CHP'li Ali Mahir Başarır: "Neden Milli Yas ilan edilmiyor dedik. Aynı saatlerde TRT'de müzik programı vardı. Suudi kralı öldüğünde Milli Yas ilan edenler 12 evladımız şehit olmuşken niye bu iradeyi ortaya koyamıyor."

Mehmetçik’in tırnağını dünyalara değişmeyiz! 21 yılda ülkemizi bu hale getirenler, İdlib’te 36 evladımız şehit edilirken Rusya’da faillerinin kapısında bekleyenler artık ortak imza konusunda bizden hiçbir şey beklemesin!

"Biz İdlib'de 36 askerimiz şehit edildiğinde ortak bildiriye imza attık. Niye attık? Git, Putin'den hesap sor diye. Ne yaptı beyefendi? Kapısında bekledi yarım saat. Biz bu ülkeyi bu hale getiren AKP ile ortak imza atmak İS-TE-Mİ-YOR-UZ. Bu kadar."

Artık yeter, her seçime giderken aynı hikayeyi duymaktan bıktık. 'Terör meselesi ortak sorunumuz' diyorsanız seçim malzemesi yapmayacaksınız. Geleceksiniz hep beraber sorunu burada çözeceğiz.

“PKK terör örgütü haindir, yaptıkları alçaklıktır. Bizim 3’üncü Genel Başkanımız başındaki adamı bu ülkeye getirmiş, cezaevine tıkmıştır. Onunla İmralı’da iş çevirmek de Erdoğan'a düşmüştür İşte fark bu, bu yüzden imza atmıyoruz.”

Önceki gün ve dün Kuzey Irak'ta 12 askerimiz şehit oldu. Milli Savunma Bakanlığı (MSB), dün Kuzey Irak’ta Pençe-Kilit Harekâtı bölgesinde çıkan çatışmada altı askerin şehit olduğunu açıkladı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, altı askerin şehit olması nedeniyle milli yas ilan edilmemesine X hesabındaki paylaşımla tepki gösterdi.

Özel, Suudi Arabistan Kralı Abdullah bin Abdülaziz Âl-i Suud’un ölümü nedeniyle Türkiye’nin 24 saat milli yas ilan ettiğini hatırlatarak, “Milli yası, Suudi Arabistan Kralı’nın ölümünde ilan edenlerin aklına bugün milli yas ilan etmek gelmemektedir. Milli yas ilan ederler mi bilmiyorum ama milletimiz kendi yasını ilan etmiştir” dedi.

BİR TEPKİ DE AKŞENER'DEN

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener de X hesabındaki paylaşımında millİ yas ilan edilmesi gerektiğini söyledi:

Akşener, “Buradan iktidara ve Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne bir çağrıda bulunuyorum: Türk milletinin iradesini, vicdanını, hakkını ve hukukunu koruma görevinizi derhâl yerine getirin. Devletimizin adabına, edebine ve ciddiyetine uygun davranın. Milletimizin yürek yangınını körüklemek için değil, söndürmek için bir adım atın. Ezcümle; Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne yakışanı yapın!” ifadelerini kullandı.