- Asayiş

187 milyon TL'lik 15 kaçak lüks otomobile el konuldu

Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince, kaçak yollarla Türkiye'ye getirildiği belirlenen ve toplam güncel piyasa değeri 187 milyon TL olan yabancı plakalı 15 lüks otomobil ele geçirildi.
187 milyon TL'lik 15 kaçak lüks otomobile el konuldu mask

Ticaret Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Antalya Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında, geçici ithalat kapsamında getirilmek istenen lüks otomobillere yönelik inceleme başlatıldı.

Çalışmalar sonucu, Türkiye'ye yabancı plakalı araç getirme hakkı bulunmayan kişilerin, kaçak yollardan lüks otomobilleri yurda sokmaya çalıştıkları belirlendi.

TAMAMI KAÇAK GETİRİLDİ
Ekipler; İstanbul, Ankara, Edirne, Bursa ve Isparta'da olduğu tespit edilen 15 kaçak lüks otomobile el koydu.

PİYASA DEĞERİ 187 MİLYON TL
Söz konusu otomobillerin toplam güncel piyasa değerinin 187 milyon lira olduğu anlaşıldı.

Otomobillerin lüks markalar olması dikkati çekerken, konuyla ilgili 38 şüpheli hakkında soruşturma başlatıldı.

Kaynak: HALK TV
# türkiye, Ankara, soruşturma, tespit, inceleme

24 Ara 2023 - 22:49 - Asayiş

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