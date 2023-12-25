Ayşen ve Yılmaz Gruda'nın kızı Elvan Gruda hayatını kaybetti

Ünlü Yeşilçam oyuncuları Ayşen ve Yılmaz Gruda çiftinin kızı Elvan Gruda, 55 yaşında yaşamını yitirdi.
Film-San Vakfı'ndan yapılan açıklamada, "Rahmetli Ayşen Gruda ve rahmetli Yılmaz Gruda'nın kızı Elvan Gruda'yı 55 yaşında kaybettik. Allah rahmet eylesin. Mekanı cennet olsun." ifadesi kullanıldı.
Öte yandan Ayşen Gruda 23 Ocak 2019, Yılmaz Gruda ise bu yıl 25 Temmuz'da hayatını kaybetmişti.
ELVAN GRUDA KİMDİR?
Elvan Gruda 1968 yılında, Yılmaz Gruda ve Ayşen Gruda'nın kızı olarak dünyaya geldi. Gruda çiftinin evlilikleri uzun sürdü fakat çift daha sonra hep dost kalmak umuduyla yollarını ayırdı. Hayatı boyunca sadece bir kez evlilik yapan Elvan Gruda'nın da Emre adında bir oğlu var.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.