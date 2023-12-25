İşyerinde Yapılan Strese Dikkat! 

İşyerindeki stres, hem bireyler hem de kuruluşlar için çok çeşitli olumsuz sonuçlar doğurabilir. İşte işyeri stresi ile ilişkili bazı zararlar:

Sağlık Sorunları: Uzun süre strese maruz kalmak, yüksek tansiyon, kalp hastalığı, obezite, depresyon, anksiyete ve uyku bozuklukları gibi çeşitli fiziksel ve zihinsel sağlık sorunlarına yol açabilir. Bağışıklık sistemini zayıflatabilir ve hastalık riskini artırabilir.

Tükenmişlik: Kronik stres, duygusal, fiziksel ve zihinsel bir tükenme durumu olan tükenmişlikle sonuçlanabilir. Tükenmişlik, iş performansının düşmesine, iş memnuniyetinin azalmasına ve hatta kişinin işinden veya kariyerinden ayrılma isteğine yol açabilir.

Azalan Üretkenlik: Stres, bilişsel işlevi bozarak çalışanların konsantre olmasını, karar vermesini ve sorunları çözmesini zorlaştırabilir. Bu da üretkenliğin azalmasına, hatalara ve düşük iş performansına yol açabilir.

Devamsızlık: Stresli çalışanların hastalık günleri veya tıbbi izinler alma olasılığı daha yüksektir, bu da iş akışını bozabilir ve başkalarının iş yükünü artırabilir.

Artan İş Devri: İş yerinde sürekli olarak yüksek düzeyde stres yaşayan çalışanların başka bir yerde iş arama olasılığı daha yüksektir. Yüksek iş gücü devri, işe alım, eğitim ve üretkenlik kaybı açısından kuruluşlar için maliyetli olabilir.

Kişilerarası Sorunlar: Stres, iş arkadaşları arasında çatışmaya ve gergin ilişkilere yol açabilir. Ayrıca çalışanın kişisel hayatını da etkileyerek aile ve sosyal ilişkilerinde sorunlara yol açabilir.

Güvenlik Riskleri: Sağlık ve imalat gibi belirli sektörlerde stresli çalışanlar, muhakeme yeteneklerinin zayıflaması ve detaylara daha az dikkat etmeleri nedeniyle kendileri ve başkaları için güvenlik riskleri oluşturabilir.

Kalite Sorunları: Stres, iş kalitesinde düşüşe yol açabilir, çünkü çalışanlar bunaldıklarında veya endişelendiklerinde görevleri aceleye getirebilir veya önemli ayrıntıları gözden kaçırabilirler.

İşyerinde stresin zararlarını azaltmak için kuruluşlar stres yönetimi programları uygulayabilir, çalışan yardım programları sunabilir, iş-yaşam dengesini teşvik edebilir, stres azaltma teknikleri konusunda eğitim verebilir ve destekleyici ve kapsayıcı bir çalışma ortamı yaratabilir. Bireyler de gevşeme teknikleri, zaman yönetimi, sosyal destek arama ve sınırlar belirleme yoluyla kendi streslerini yönetmek için adımlar atabilirler.