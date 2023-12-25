Sapanca ilçesi Göl Mahallesi Fevzi Çakmak Caddesi üzerinde meydana gelen olayda, yoldan geçenler kamyonetin sürücü koltuğunda hareketsiz duran bir kişiyi görmeleri üzerine durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları ilk incelemede şahsın silahla başından vurulduğunu ve hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri ise şahsın, evli 2 çocuk babası Selahattin Dayıcık olduğunu belirledi. Olay yeri inceleme ekipleri araç üzerinde ve çevresinde delil çalışması yaptı. Olayı gerçekleştiren kişinin iş ortağı F. B. isimli şahsın olduğunu belirleyen ekipleri yakalama çalışması başlattı. Olayda kullandığı silahla birlikte yakalanan şüpheli gözaltına alınırken Dayıcık'ın cansız bedeni Sapanca İlçe Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Konuyla ilgili inceleme devam ediyor.
- Asayiş
Sapanca'da cinayet: Kamyonetin içinde başından vuruldu
Sakarya’nın Sapanca ilçesinde iş ortağı tarafından kamyonetin içinde başından vurulan kişi, olay yerinden hayatını kaybetti.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.