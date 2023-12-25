Binbaşı ile Emniyet Müdürü'nü şehit edip hendeklerden kaçmıştı: Öldürüldü

Hakkâri’nin Çukurca İlçesinin karşısındaki Metina Vadisi ile Zap, Avaşin ve Basyan bölgelerinde 17 Nisan 2022 günü başlatılan Pençe Kilit harekatı kesintisiz devam ederken, Zap Vadisi batısında güvenlik güçlerine saldırı hazırlığı içinde oldukları belirlenen 5 kişilik terörist gruba yönelik nokta operasyon gerçekleştirildi. Atak taarruz helikopterleriyle gerçekleştirilen operasyonda teröristler yanlarındaki ağır silah ve teçhizatlarıyla birlikte ölü ele geçirildi.

ÜS BÖLGESİNE SALDIRI HAZIRLIĞI

Teröristlerin üzerlerinde ele geçirilen dokümanların incelenmesinde, Hakkâri-Irak sınırını birbirinden ayıran bölgedeki iki ayrı geçici üs bölgesine saldırı hazırlığı içinde olduklarına dair üs bölgesine ait yerleşkelerin basit krokileri de çıktı. Öldürülen teröristler arasında, Mardin’in Nusaybin İlçesinde 2016 yılında sözde özerklik ilanıyla çukur ve hendekler kazarak güvenlik güçlerine yönelik bombalı ve silahlı saldırıların başında yer alan Mahir Binevş kod adlı İdris Erkol’un da olduğu tespit edildi.

NUSAYBİN'DEKİ SALDIRILARIN BAŞINDAKİ İSİMDİ

Terörist Erkol, terör örgütünün silahlı kanat yapılanmasında sözde Özel güç suikast ve sabotaj saldırılarından sorumluydu. Kandil’de uzun zaman terörist elebaşı Murat Karayılan’ın da yanında yer alan terörist İdris Erkol, sözde özerklik ilanından sonra Mardin’in Nusaybin İlçesi kırsalındaki Bagok Dağı Ömeryan bölgesinden İlçe merkezine sızarak buradaki 350 teröristten sorumlu olup eylemlerin başında yer alarak planlamasını yapmaktan aranıyordu.

İKİ BİNBAŞI, EMNİYET MÜDÜRÜ VE EMNİYET AMİRİNİ ŞEHİT ETTİ

Nusaybin Dibek Köyünde öldürülen terör örgütünün üst düzey yöneticilerinden Soro kod adlı Salih Kaplan ile birlikte Nusaybin İlçe merkezindeki bombalı ve silahlı saldırılara katılan terörist İdris Erkol, İlçede kontrolün sağlanmasından sonra sivil kıyafetlerle Suriye’ye kaçmayı başarmıştı.

Terörist bu tarihten itibaren hakkında yakalama kararı çıkarılarak her yerde aranıyordu. Suriye’den Irak’ın kuzeyindeki Zap Vadisine geçen terörist, burada da şehir merkezlerindeki bombalı saldırıları organize eden PKK’nın sözde gençlik yapılanması Komalen Ciwan içerisinde uzmanlık eğitimi verip sorumlu düzeyde faaliyet yürüttü.

Terörist İdris Erkol, 4 Nisan 2016’da Nusaybin Dicle Mahallesi Menekşe sokakta hareket halindeki askeri time RPG-7 roketatarıyla saldırı düzenledi. Hain saldırıda Bingöl’den geçici görevle ilçeye gelen Piyade Kurmay Binbaşı Turgay Çelik ile Astsubay Selçuk Karabakla şehit oldu. 7 Nisan 2016 günü yine Dicle Mahallesinde bu kez 600 kiloluk el yapımı uzaktan kumandalı bombayı güvenlik güçlerinin geçişi sırasında infilak ettirdi.

Olayda Jandarma Özel Harekât Tabur Komutanı Binbaşı Ahmet Karaman ile Bingöl’den geçici görevle ilçeye gelen polis Özel Harekât Müdürü Zafer Kurt ile iki özel harekat polisi şehit oldu. Aynı gün Dicle Mahallesinde çatışmaların yoğunlaşması üzerine bir evin tuvalet duvarından açılan mazgaldan Kannas keskin nişancı suikast silahıyla ateş açan terörist Erkol, Emniyet Amiri Doğan Sakarya’yı şehit etti. Sakarya da İzmir’den geçici görevle Nusaybin’e gitmişti.

Kaynak: SÖZCÜ