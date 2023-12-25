İYİ Partililer şehitler için yürüyecek

İYİ Parti Gençlik Kolları'ndan yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı: "Vatanları uğruna gözlerini kırpmadan mücadele eden 12 kahraman şehidimizi anmak adına İYİ Gençlik Kocaeli olarak bir araya geliyoruz

Şehitlerimiz, milletimizin güvenliği için canlarını ortaya koymuşlardır. Bu acı kayıp, milletimizi derinden sarsmıştır. Onların aziz hatıraları, bizlere birlik ve beraberlik içinde olma sorumluluğunu bir kez daha hatırlatmaktadır.

Bu ağır kayıp karşısında, milletimizin bir araya gelmesi ve dayanışma içinde olması son derece önemlidir. Bugün, İYİ Parti Kocaeli Gençlik Kolları olarak saat 18.30'da İzmit Sabri Yalım Parkı'nda toplanarak gerçekleştireceğimiz yürüyüş, sadece acımızı paylaşmakla kalmayacak, aynı zamanda şehitlerimizin aziz hatırasına olan derin saygımızı da ifade edecektir. Yürüyüşün ardından Kent Meydanı'nda kuran-ı kerim okutacak ve lokma dağıtımı gerçekleştireceğiz. Tüm halkımız davetlidir.

Şehitlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine ve milletimize sabır diliyoruz. Bu zor zamanlarda, birlik ve beraberlik içinde olmamız, ülkemizi daha da güçlü kılacaktır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."