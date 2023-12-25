İYİ Partililer şehitler için yürüyecek

İYİ Parti Gençlik Kolları'ndan yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı: "Vatanları uğruna gözlerini kırpmadan mücadele eden 12 kahraman şehidimizi anmak adına İYİ Gençlik Kocaeli olarak bir araya geliyoruz
Şehitlerimiz, milletimizin güvenliği için canlarını ortaya koymuşlardır. Bu acı kayıp, milletimizi derinden sarsmıştır. Onların aziz hatıraları, bizlere birlik ve beraberlik içinde olma sorumluluğunu bir kez daha hatırlatmaktadır.
Bu ağır kayıp karşısında, milletimizin bir araya gelmesi ve dayanışma içinde olması son derece önemlidir. Bugün, İYİ Parti Kocaeli Gençlik Kolları olarak saat 18.30'da İzmit Sabri Yalım Parkı'nda toplanarak gerçekleştireceğimiz yürüyüş, sadece acımızı paylaşmakla kalmayacak, aynı zamanda şehitlerimizin aziz hatırasına olan derin saygımızı da ifade edecektir. Yürüyüşün ardından Kent Meydanı'nda kuran-ı kerim okutacak ve lokma dağıtımı gerçekleştireceğiz. Tüm halkımız davetlidir.
Şehitlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine ve milletimize sabır diliyoruz. Bu zor zamanlarda, birlik ve beraberlik içinde olmamız, ülkemizi daha da güçlü kılacaktır.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur."
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(1 )
Poyraz - Mekanları cennet olsun
Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.