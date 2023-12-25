Laylaylom Gezi Grubu minik kalpleri sevindirdi

Gezi grubunun yanı sıra sosyal sorumluluk projelerine de duyarlı olan Laylaylom Gezi Grubu üyeleri, Balat semtinin yoksul çocuklarını, o çevrede yerleşen tarikat ve cemaatlere kaptırmak istemeyen İranlı bir karı-kocanın, müthiş mücadelesine tanıklık etti. Evin sahibi ve yöneticisi Rıza Nebioğlu Bey, içinde bulundukları durumları anlattıkça bütün grup üyeleri gözyaşlarına zor hakim oldu.

ÜCRETSİZ YEMEK

Rıza Nebioğlu Bey, 65 çocuğun bu eve geldiğini, kendilerine 3 öğün ücretsiz yemek verdiklerini, kazancının tamamını buraya harcadığını, karısının yemekleri yaptığını, daha önceki kiralık yerlerinin satılması nedeni ile yerlerinden çıkarıldıklarını, yeni kiraladığı evde mutfak kısmını faaliyete geçiremedikleri için karısının evde yaptığı yemekleri, motoru ile buraya taşıdığını söyledi.

YARDIMCI OLDULAR

Gün boyu çocuklara matematik başta olmak üzere her türlü derslerinde çevredeki gençlerle de işbirliği yaparak yardımcı olduğunu belirten Nebioğlu, 24 yaşındaki oğlunun bir trafik kazasında ölmesi üzerine çocuk sevgisini bu şekilde dindirebildiğini, yorgun ama mutlu olduğunu ifade etti. Grup üyeleri kendi aralarında topladıkları 2.500 lirayı yılbaşında çocuklara oyuncak alması, ayrıca 1 ay yetecek kadar kuru gıdayı da kendisine teslim ettiler.

İLETİŞİM ADRESİ

Çocuk evine yardım etmek isteyenler Derviş Ali Mahallesi Kesmekaya Caddesi No: 54/A, Balat- Fatih- İstanbul adresine başvurabilir veya 0539 897 61 50 nolu telefonu arayabilir.