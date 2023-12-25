TIR sürücüsünü rehin alan şüpheli tutuklandı.

Otoyolun Körfez geçişinde önceki gün yaşanan olayda, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'yla telefonda görüşmesi sonrası emniyet güçlerine teslim olan F.B'nin İl Jandarma Komutanlığındaki işlemleri tamamlandı. Sağlık kontrolünden geçirilen zanlı, adliyeye sevk edildi.Savcılık sorgusunun ardından nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan şüpheli tutuklandı.Bu arada zanlının çeşitli suçlardan kayıtlarının bulunduğu öğrenildi.
- Olay
Otoyolun İstanbul istikameti Körfez ilçesi Sevindikli mevkisinde önceki gün tır sürücüsünün rehin alındığı ihbarı üzerine bölgeye emniyet güçleri sevk edilmişti, yol çift yönlü ulaşıma kapatılmıştı.
Telefonla iletişim kurulan F.B'nin talebi üzerine İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'yla görüşmesi sağlanmış, daha sonra rehin aldığı tır sürücüsünü serbest bırakan zanlı emniyet güçlerine teslim olmuştu.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.