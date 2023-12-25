Kocaeli İzmit'te çatı piyesli ofis icradan satılık

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2023/1476 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Kocaeliİli, İzmit İlçesi, Çayırköy Mahallesi, 177 ada 2 parsel numaralı, 4.112,56 m2 arsa üzerinde bulunan ‘’Arsa’ ana taşınmaz nitelikli toplu konut alanında, 5.+ çatı katta 182 nolu bağımsız bölüm ÇATI PİYESLİ OFİS dir. 8/960 arsa paylıdır. İzmit Belediyesi 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı kapsamına Emsal=1,80 hmax=6 kat yapılaşma koşullarında ‘’Kentsel Çalışma Alanında’’ kalmaktadır. koşullarında ‘’Kentsel Çalışma Alanında’’ kalmaktadır. 195 ofis&işyeri, 6789 m2 inşaat alanı, 2+6 kat, 4C yapı sınıfı için düzenlenmiş isim değişikliği ruhsatı, 10.11.2020 tarih 554 sayılı şantiye şefi değişikliği nedeniyle, 195 ofis&işyeri, 6789 m2 inşaat alanı, 2+6 kat, 4C yapı sınıfı için düzenlenmiş isim değişikliği ruhsatı, 18.11.2020 tarih 554 sayılı sehven yapı inşaat alanı düzeltmesi nedeniyle 195 ofis&işyeri, 6789 m2 inşaat alanı, 2+6 kat, 4C yapı sınıfı için düzenlenmiş tadilat yapı ruhsatı bulunmaktadır. Kıymet takdirine konu taşınmazın yer aldığı ana gayrimenkul, tapu kayıtlarına göre Kocaeli ili, İzmit ilçesi, Mehmetalipaşa mahallesi, 4.112,56 m2 yüzölçüme sahip 177 ada 2 parsel üzerinde ayrık nizamda, betonarme karkas yapı tarzında inşa edilmiştir. Parsel sınırları kısmen sac ile çevrilidir. Bina içerisinde ve Satış ofisinde keşif zamanında kimse bulunmadığından ve kapıları kilitli olduğundan bina içerisine girilememiştir. Taşınmaz üzerinde yer alan Türkiye Elektrik Kurumunun 14/08/2008 tarihli 14445 yevmiye numaralı ve Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketinin 14/08/2008 tarihli 14444 yevmiye numaralı İrtifak hakları baki kalarak satılacaktır.

Satış şartnamesini ve Bilirkişi Raporunu inceleyiniz.

Adresi : Yeşilova Mahallesi (İdari Mehmetalipaşa Mahallesi), Zeynel Sokak, Truva Residance, No:7/1, Kat:5.+Çatı Kat, Daire:182İzmit/ KOCAELİ

Yüzölçümü : 65 m2

Arsa Payı : 8/960

İmar Durumu :Var , İnşaat tarzı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı kapsamına Emsal=1,80 hmax=6 kat yapılaşma koşullarında '?Kentsel Çalışma Alanında?? kalmaktadır.

Kıymeti : 1.525.680,00 TL

KDV Oranı : %20

Kaydındaki Şerhler: Takyidattaki gibidir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 17/01/ 2024 - 10:53

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Bitiş Tarih ve Saati : 24/01/2024 - 10:53 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 20/02/2024 - 10:53

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Bitiş Tarih ve Saati : 27/02/2024 - 10:53

2 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Kocaeliİli, İzmit İlçesi, Çayırköy Mahallesi, 177 ada 2 parsel numaralı, 4.112,56 m2 arsa üzerinde bulunan ‘’Arsa’ ana taşınmaz nitelikli toplu konut alanında, 5.+ çatı katta 183 nolu bağımsız bölüm ÇATI PİYESLİ OFİS dir. 12/960 arsa paylıdır.Konu meskenin bulunduğu 177 ada 2 parsel sayılı taşınmaz İzmit Belediyesi 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı kapsamına Emsal=1,80 hmax=6 kat yapılaşma koşullarında ‘’Kentsel Çalışma Alanında’’ kalmaktadır.195 ofis&işyeri, 6789 m2 inşaat alanı, 2+6 kat, 4C yapı sınıfı için düzenlenmiş yeni yapı ruhsatı,13.08.2020 tarih 368 sayılı şantiye şefi ve mimar değişikliği nedeniyle, 195 ofis&işyeri, 6789 m2 inşaat alanı, 2+6 kat, 4C yapı sınıfı için düzenlenmiş isim değişikliği ruhsatı, 22.09.2020 tarih 449 sayılı, şantiye şefi ve proje müellifi değişikliği nedeniyle, 195 ofis&işyeri, 6789 m2 inşaat alanı, 2+6 kat, 4C yapı sınıfı için düzenlenmiş isim değişikliği ruhsatı, 10.11.2020 tarih 554 sayılı şantiye şefi değişikliği nedeniyle, 195 ofis&işyeri, 6789 m2 inşaat alanı, 2+6 kat, 4C yapı sınıfı için düzenlenmiş isim değişikliği ruhsatı, 18.11.2020 tarih 554 sayılı sehven yapı inşaat alanı düzeltmesi nedeniyle 195 ofis&işyeri, 6789 m2 inşaat alanı, 2+6 kat, 4C yapı sınıfı için düzenlenmiş tadilat yapı ruhsatı bulunmaktadır. Kıymet takdirine konu taşınmaz, Kocaeli İli, İzmit İlçesi, Yeşilova mahallesi (İdari Mehmetalipaşa mahallesi), Zeynel sokak, Truva Residance, No:7/1, Kat:5+çatı , Daire:183 posta adresinde konumludur. D605 karayolu, Ali Fuat Cebesoy KYK öğrenci yurdu, Karaağaç camii, E80 Karayolu, Kocaeli Şehir Hastanesi çok yakın konumdadır. Alt yapı ve ulaşım sorunu yoktur, bulunduğu bölge konut yapılaşması olarak gelişme göstermiştir. ayrık nizamda inşa edilmiş betonarme karkas yapı tarzında inşa edilmiştir. Parsel sınırları kısmen sac ile çevrilidir. Bina içerisinde ve Satış ofisinde keşif zamanında kimse bulunmadığından ve kapıları kilitli olduğundan bina içerisine girilememiştir.Taşınmaz üzerinde yer alan Türkiye Elektrik Kurumunun 14/08/2008 tarihli 14445 yevmiye numaralı ve Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketinin 14/08/2008 tarihli 14444 yevmiye numaralı İrtifak hakları baki kalarak satılacaktır. Satış şartnamesini ve Bilirkişi Raporunu inceleyiniz.

Adresi : Yeşilova Mahallesi (İdari Mehmetalipaşa Mahallesi), Zeynel Sokak, Truva Residance, No:7/1, Kat:5+Çatı , Daire:183 İzmit/ KOCAELİ

Yüzölçümü : 80 m2

Arsa Payı : 12/960

İmar Durumu :Var , İnşaat tarzı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı kapsamına Emsal=1,80 hmax=6 kat yapılaşma koşullarında '?Kentsel Çalışma Alanında?? kalmaktadır.

Kıymeti : 1.877.760,00 TL

KDV Oranı : %20

Kaydındaki Şerhler: Takyidatta olduğu gibidir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 17/01/2024 - 11:33

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Bitiş Tarih ve Saati : 24/01/2024 - 11:33 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 20/02/2024 - 11:33

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Bitiş Tarih ve Saati : 27/02/2024 - 11:33

29/11/2023 (İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.