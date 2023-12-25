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34 yaşındaki Aslı Deniz hayatını kaybetti

Demet ve Zeki Deniz çiftinin evlatları, Mert Deniz’in ablası, İzmitlilerin yakından tanıdığı iş insanı İrfan Özsoy’un torunu Aslı Deniz (34) vefat etti.

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34 yaşındaki Aslı Deniz hayatını kaybetti mask

Geçmiş dönem çarşı esnaflarından Demet ve Zeki Deniz çiftinin evlatları, Mert Deniz’in ablası, İzmitlilerin yakından tanıdığı iş insanı İrfan Özsoy’un torunu Aslı Deniz (34) vefat etti. Merhumenin cenazesi yarın (26 Aralık 2023) öğle namazını takiben Fevziye Camiinden kaldırılacak.

25 Ara 2023 - 11:18 - Asayiş

Muhabir  Haber Merkezi

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