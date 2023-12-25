Geçmiş dönem çarşı esnaflarından Demet ve Zeki Deniz çiftinin evlatları, Mert Deniz’in ablası, İzmitlilerin yakından tanıdığı iş insanı İrfan Özsoy’un torunu Aslı Deniz (34) vefat etti. Merhumenin cenazesi yarın (26 Aralık 2023) öğle namazını takiben Fevziye Camiinden kaldırılacak.
- Asayiş
34 yaşındaki Aslı Deniz hayatını kaybetti
Demet ve Zeki Deniz çiftinin evlatları, Mert Deniz’in ablası, İzmitlilerin yakından tanıdığı iş insanı İrfan Özsoy’un torunu Aslı Deniz (34) vefat etti.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.