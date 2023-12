Büyükşehir’in 6’ncı şiir yarışmasında kazananlar belli oldu

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç’ın yönetiminde gerçekleştirdiği kültür ve sanat çalışmalarını sürdürürken, kentte sevilen ve ilgi gören şiir yarışmasının 6’ncısı sonuçlandı. Aşık Seyranî, Seyyid Burhaneddin, Kadı Burhaneddin, Somuncu Baba, Yamandede, Muhsin İlyas Subaşı gibi bilinen pek çok şair ile düşünürü bağrından çıkaran kadim kent Kayseri’de, şiiri ve şairi destekleyen, sosyal ve kültürel faaliyetler ortaya koyan Büyükşehir Belediyesi, her sene düzenlediği şiir yarışmasını bu yıl da gerçekleştirdi.

Şiir dünyasına gönül vermiş her vatandaşın katıldığı, konusunun serbest olarak belirlendiği ve seçkin jüri üyesi bulunan 6’ncı Şiir Yarışması’nda, birbirinden nadide şiirler dereceye girmek için yarıştı. Yarışmanın seçici kurulunda Şair Prof. Dr. Nurullah Genç, Şair Yavuz Bülent Bakiler, Şair Hayati İnanç, Şair Prof. Dr. Ömür Ceylan, Şair Prof. Dr. Mehmet Can Doğan, Şair Mehmet Aycı, Şair Ali Günvar, Kayseri Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Serdar Öztürk ve Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı Salih Özgüncü yer aldı.

Şiir yarışmasında katılımcılara toplam 27 bin TL’lik ödül

Şehrin kültür ve sanat faaliyetlerine her zaman destek olan, şiir ve hikâye yarışmalarını her yıl düzenli olarak sürdüren Kayseri Büyükşehir Belediyesi, 6’ncısını düzenlediği yarışmasına 1608 kişi katılım sağladı.

Titizlikle yapılan değerlendirme sonucunda Bursa’dan Yağmur adlı şiiri ile katılan Nevzat Konşer birinci olurken, İzmir’den Kendini Besleyen Mezar adlı şiir ile katılan Abdullah Kurt ikinci, Kocaeli’den Kırık Vazolar adlı şiir ile katılan Ömriye Erdoğan Karataş da üçüncü oldu. Yarışmada İstanbul’dan Selenge adlı şiir ile Nurettin Eyibil dördüncü, Hatay’dan Zeytin ile Çocuk adlı şiir ile katılan Mukadder Bilgili beşinci ve Kayseri’den Sis ve Ay adlı şiir ile katılan Ahmet Yeşilyaprak da altıncı sırada yer aldı. 6’ncısı düzenlenen yarışmada, dereceye giren yarışmacılardan 1’inciye 8 bin, 2’nciye 7 bin, 3’üncüye 6 bin ve 2 biner TL’lik 3 adet mansiyon ödülü ile toplam 27 bin TL’lik ödül dağıtılacak.