Tekel bayi saldırısında hayatını kaybetmişti: Aile, haber yapan muhabirden şikayetçi oldu

Türkiye’nin gündemini günlerce meşgul eden Esenyurt’taki tekel bayisi saldırısında 4 kişi, tartıştıkları kişilere kurşun yağdırmıştı.

Olayda Yunus Emre Erzen ve Batuhan Bayındır hayatını kaybetmiş, Yusuf Erzen ise yaralanmıştı. Saldırıyla ilgili gözaltına alınan 8 kişiden 4'ü tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

Daha sonra TV100’den Rojda Altintaş, Batuhan Bayındır’ın ailesinin 3 milyon TL karşılığında şikayetini geri çektiğine ilişkin bir haber yapmıştı.



Benzer teklifin çok daha fazlası da hayatını kaybeden Yunus Emre Erzan’ın ailesine de yapıldığı ileri sürülmüştü.

TV100 muhabiri Rojda Altintaş’ın, İstanbul’un Esenyurt ilçesinde 28 Temmuz’da tekel bayi saldırısında hayatını kaybeden Batuhan Bayındır’ın ailesinin 3 milyon TL karşılığında şikayetleri geri çektiğine ilişkin haberine soruşturma başlatıldığını duyurdu.

Buna göre, Bayındır’ın ailesi Altıntaş hakkında soruşturmanın gizliliği iddiasıyla suç duyurusunda bulundu.

Kaynak: cumhuriyet