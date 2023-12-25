VM Medical Park Kocaeli Hastanesi laparoskopi workshop’una ev sahipliği yaptı

Kocaeli’de Jinekolojik Endoskopi Derneği ve VM Medical Park Kocaeli tarafından iki gün süren jinekolojik laparoskopi workshop’u düzenlendi. 23 Aralık’ta Dedeman Kocaeli Hotel’de gerçekleşen ilk toplantıda, 4 oturum şeklinde laparoskopik (kapalı) cerrahi ile ilgili teorik konular ve video sunumlar üzerinden önemli bilgiler tartışıldı.

Katılımcılar ameliyatları canlı izledi

24 Aralık Pazar günü ise VM Medical Park Kocaeli Hastanesi’nde iki adet laparoskopik ameliyat yapıldı. Katılımcılar toplantı salonundan canlı olarak ameliyatları izleme fırsatı ve ameliyatlarla ilgili sorularını ameliyatları gerçekleştiren cerrahlara sorma imkânı buldular.

İlk ameliyat Jinekolojik Endoskopi Derneği Başkanı ve Ege Üniversitesi Kadın Doğum Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Fatih Şendağ ve Op. Dr. Gizem Başbay tarafından gerçekleştirildi. İlk ameliyatta laparoskopik (kapalı yöntemle) rahim alma ameliyatı uygulandı. İkinci ameliyat ise VM Medical Park Kocaeli Hastanesi Kadın Doğum Klinik Başkanı ve Jinekolojik Endoskopi Derneği Yönetim Kurulu Üyesi olan Prof. Dr. Hasan Terzi ve Doç. Dr. Ünal Türkay tarafından gerçekleştirildi. İkinci ameliyatta kadın genital prolapsus (rahim ve vajinanın sarkması) vakalarında uygulanan laparoskopik pektopeksi operasyonu yapıldı. Her iki ameliyatta başarı ile gerçekleştirildi.

Prof. Dr. Terzi: Laparoskopik cerrahinin çok önemli avantajları var

Yaptıkları operasyonla ilgili açıklamalarda bulunan Prof. Dr. Hasan Terzi, dünyanın gelişmiş ülkelerinde kadın hastalıkları ameliyatlarının çok yüksek oranda laparoskopik (kapalı yöntemle) gerçekleştirildiğini ve laparoskopik cerrahinin çok önemli avantajları hastaya sunduğunu ifade etti.

Prof. Dr. Hasan Terzi, “Kadın hastalıkları ameliyatlarının laparoskopik (kapalı yöntemle) olarak uygulanması hastanın daha hızlı iyileşmesi, ameliyat sonrası daha az ağrı yaşaması, ameliyat sonrası enfeksiyonların daha az görülmesi ve hastanın normal hayatına hızlı dönmesi gibi önemli avantajlar sağlar” dedi.

Prof. Dr. Terzi: Rahim, idrar torbası ve vajina sarkmaları yaşam kalitesini düşürür

Prof. Dr. Hasan Terzi menopoz dönemindeki kadınlar ve özellikle zorlu doğum hikâyesi olan kadınlarda daha sık görülen rahim, idrar torbası ve vajina sarkmalarının hastanın yaşam kalitesini çok düşüren önemli bir sağlık problemi olduğunu dile getirdi. Bu sağlık problemi için uygulanan laparoskopik pektopeksi ameliyatının dünyada özellikle son yıllarda uygulanan yeni bir teknik olduğunu belirten Prof.Dr. Hasan Terzi, laparoskopi pektopeksi ameliyatının Türkiye’de ilk kez kendisinin içinde bulunduğu ekip tarafından gerçekleştirildiğini ifade etti. Prof. Dr. Terzi, “ Açık ameliyat sonuçları sorunun çözümü konusunda etkin ve hasta memnuniyeti açısından da yüksek sonuçlar vermemektedir” diyerek kapalı ameliyatların hasta konforu için rolünün önemine vurgu yaptı.