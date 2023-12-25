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Kullar Burgaz’ı “7” bitirdi Eser’le fena esti: 7-0

Bölgesel Amatör Lig 2.Grup temsilcimiz Kullar 1975spor, Eser kardeşler ile bambaşka bir kimliğe büründü. Hakem Arda ve kaleci Erce Kardeşlerin babası, Bursaspor eski milli kalecisi Eser Kardeşler göreve başlar başlamaz bambaşka bir hava getirdi

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Kullar Burgaz’ı “7” bitirdi Eser’le fena esti: 7-0 mask
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ÖNCE ESTİLER SONRA GOL OLUP YAĞDILAR

Kullarspor, haftanın en fraklı ikinci sonucunu alırken Eser Kardeşler ile adeta fırtına gibi esti, gollerle de yağmur gibi yağdı. Bir zamanların efsane 1.Lig takımı Lüleburgaz’ı 7-0 yenen kırmızı Siyahlılar, teknik adam, eski milli kaleci Eser Kardeşler ile bambaşka bir kimliğe büründü. 11.dakikada eski Körfezli Cihan Halil ile öne geçen ekip, 17.dakikada Hakan Doğan ile farkı ikiye çıkardı. 20.dakikada Aykut Aslan üçüncü golü attı. 24.dakikada Serhat Gezginci farkı açtı: 4-0. İlk yarı böyle sonuçlandı. 2. Yarının hemen başında 58.dakikada Hakan kendisinin ikinci, takımının 5’nci golünü kaydetti. 81.dakikada Cem Erdem, 87.dakikada Alperen Utku Eskiçırak skoru tayin etti. 7-0.

GÖLCÜK DARMADAĞIN OLDU: 0-5

BAL’daki bir diğer iddialı temsilcimiz Gölcükspor ise kelimenin tam anlamıyla evinde rezil rüsva oldu. Taraftarı çıldırtan Şimşekler, Feriköy karşısında tarihinin en ağır iç aha yenilgilerinden birini aldı. Rakibine 5-0yenilen Gölcükspor’a bu rezalet sonuç sonrasında taraftar da tepkiliydi.

GEBZE VE YUVACIK GURURUMUZ OLDU

Şampiyonluğa oynayan efsane Gebzespor ise Sarayspor 1953 deplasmanında 2-1’lik galibiyetle hayat buldu. Menekşeler zirve yarışını sürdürdü. Bir haftası bir haftası4na uymayan Yuvacıkspor ise iç sahada yenildikten sonra Babaeski deplasmanında yine kazanarak 3-1 ile kendine geldi, taraftarına affettirdi. Bu sonuçlardan sonra ilk yarıya ilerleyen ligde puan durumu şöyle oluştu…

BAL 2.GRUP 12.HAFTA PUAN DURUMU

 

TAKIMLAR          O             G             B             M           A             Y              AV.         P 

1.

Gebzespor

12

10

1

1

20

3

17

31

2.

Çorlu 1947

12

9

1

2

31

8

23

28

3.

Feriköy

12

9

1

2

28

10

18

28

4.

Taçspor

13

7

1

5

21

8

13

22

5.

Diliskelesi

12

7

1

4

19

8

11

22

6.

İFA

12

6

4

2

18

9

9

22

7.

Kullar 1975

12

5

3

4

21

10

11

18

8.

Kapaklıspor

12

5

1

6

23

27

-4

16

9.

Yuvacıkspor

13

5

1

7

16

20

-4

16

10.

Gölcükspor

12

4

3

5

13

17

-4

15

11.

Saray 1953

12

4

2

6

14

18

-4

14

12.

Keşan Spor

12

3

4

5

17

13

4

13

13.

Uzunköprü

12

2

1

9

7

23

-16

7

14.

Lüleburgaz

12

1

2

9

6

46

-40

5

15.

Babaeski

12

1

0

11

5

39

-34

3

 

 

1.       Bir üst seviyeye yükselir.

14.15., Bir alt seviyeye düşer.

 

 

 

13.HAFTA TOPLU SONUÇLAR:

 

 

 

14.HAFTANIN MAÇLARI:

30 Aralık Pazar 14.00

 

 

# oldu

25 Ara 2023 - 13:40 - Spor

Muhabir  Spor Merkezi

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