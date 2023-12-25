6 yılda ekmeğin gramajı 50 gram düşüp fiyatı yüzde 450 arttı

Günden güne derinleşen ekonomik krizin faturasını her gün yeni bir zamla millet olarak ödüyoruz. Yeni yılda asgari ücretin ne kadar olacağı henüz bilinmezken kalem kalem zamlar gelmeye başladı. Geçtiğimiz aydan harç, vergi ve cezalara 2024’te yüzde 58,46 zam geleceği öğrenildi. Cebimize girmeden maaşlarımıza bir yükte bugün toplanan Kocaeli Esnaf ve Sanatkarlar Odası’ndan (KESOB) çıktı.

EKMEK 8, SİMİT 12,5 TL

Bugün toplanan KESOB’tan, Kocaeli Pastacılar, Börekçiler, Yufkacılar, Çikolata, Şeker, Dondurma İmalatı ve Ticareti Esnaf Odası’nın ise simide zam ve Fırıncılar Odası’nın ekmeğe zam talebini gerçi çevirmedi. Toplantı sonrasında 1 Ocak itibariyle ekmek 7,5 liradan 8 simit 10 liradan 12,5 liraya yükseldi. Öte yandan ekmeğe gelen zammın sembolik olduğu 31 Mart yerel seçimlerinin ardından yeniden zamlanacağı konuşuluyor.

6 SENE ÖNCE 250 GRAM EKMEK 1,75’Tİ

Tarım ülkesi olan Türkiye’de ekmek son yıllarda feci bir yükseliş içinde. 2019 yılında 250 gram ekmek 1, 75 kuruştu. 2020 yılında zam kararının mahkemeye taşınmasının ardından zam yapılmadı. 2021 yılında 230 gram ekmek 2 TL’den satılırken 2022 yılında ekmek zamlanarak 3 TL olup aynı zamanda ekmeğin gramajı da 200 grama düşürüldü. 2023 yılında 210 gram ekmek 7,5 TL’den satılırken bugün alınan kararla 1 Ocak 2024 itibariyle 8 TL’den satılacak