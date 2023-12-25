25 Ara 2023 - 13:49- Spor G:

Karamürsel 100. Yıl MTAL Türkiye Finallerine gidecek

Kocaeli’nde Okul Sporları Futbol Turnuvasında, Karamürsel 100. Yıl Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ikinci olarak, Türkiye finallerine katılmaya hak kazandı  

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Karamürsel 100. Yıl MTAL Türkiye Finallerine gidecek mask

ESKİŞEHİR VE YALOVA’YA GİDECEKLER

Gençlik ve Spor Bakanlığının düzenlediği Okul Sporları Futbol Genç Turnuvası, renkli görüntüler ve çekişmeli maçlarla geçen bir organizasyonla sona erdi. Kocaeli’ndeki öğrencilerinin katılımıyla gerçekleşen turnuva, genç sporcuları bir araya getirerek adeta bir spor şölenine dönüştü. Turnuvada 7 maçını galip bitiren, final maçında Kocaelispor Spor Lisesi’ne 1-0 yenilerek turnuvada 2. Olan ve şampiyon Kocaeli Spor Lisesi ile birlikte,turnuvadan ikinci ayrılan Karamürsel 100. Yıl Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, ilimizi temsil etmek üzere 9-11 Şubat 2024 tarihlerinde Eskişehir ve Yalova’da yapılması planlanan Türkiye finallerine katılmaya hak kazandı.

GELECEK VAAT EDİYORLAR

Turnuvada sergilenen performanslar genç yeteneklerin gelecek vaat ettiğini gözler önüne sererken, seyirciler de tribünlerde büyük bir heyecan ve coşkuyla takımlarını destekledi. Her maçın adeta bir şölen havasında geçtiği turnuvanın sonunda düzenlenen ödül töreni ile sporcular madalya ve kupalarını aldı. Büyük bir coşku ve enerjiyle geçen mücadeleler sonunda turnuvada ikinci olan Karamürsel 100. Yıl Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi başarılı bir şekilde ilimizi temsil etmek için çalışmalarının aralıksız sürdüğünü belirten Karamürsel 100. Yıl Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi beden eğitimi öğretmenleri İsmail Elbağlı ve Hüseyin Gencer, ilçemize ve okulumuza gurur yaşatan gençlerle Türkiye finallerinde başarılı olmak için ellerinden geleni yapacaklarını söylediler. 
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25 Ara 2023 - 13:49 - Spor

Muhabir  Spor Merkezi

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