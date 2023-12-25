Kocaelispor'da o isimlerle yollar ayrıldı!

Levent - Doğru düzgün isabetli iştahlı antenleri açık kafasını kaldıran oyuna katkı sunan koşucu ve atlet oyuncular lazım bize, balon almayın şu takıma lütfen 3 gün sonra sönen adamlar, ruhsuz oyuncular bizi küme düşürecek. Umarım 2. yarı direk liderliğe götürecek bir kadro kurulur. Ertuğrul Hocaya inancım sonsuz ama tek başına olmaz, kesinlikle istediği adamları almak lazım. Kondisyonsuz, yorgun bitkin adamlarla bu iş olmaz. Koskoca bir kentin hevesini çökertmeyin bunca emeğe yazık etmeyin. Süper Lig bizim hakkımızdır.