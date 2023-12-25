25 Ara 2023 - 14:18- Spor G:

Kocaelispor'da o isimlerle yollar ayrıldı!

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25 Ara 2023 - 14:18 - Spor

Muhabir  Spor Merkezi

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Yorumlar

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Levent - Doğru düzgün isabetli iştahlı antenleri açık kafasını kaldıran oyuna katkı sunan koşucu ve atlet oyuncular lazım bize, balon almayın şu takıma lütfen 3 gün sonra sönen adamlar, ruhsuz oyuncular bizi küme düşürecek. Umarım 2. yarı direk liderliğe götürecek bir kadro kurulur. Ertuğrul Hocaya inancım sonsuz ama tek başına olmaz, kesinlikle istediği adamları almak lazım. Kondisyonsuz, yorgun bitkin adamlarla bu iş olmaz. Koskoca bir kentin hevesini çökertmeyin bunca emeğe yazık etmeyin. Süper Lig bizim hakkımızdır.

Yanıtla . 2Beğen . 0Beğenme 25 Aralık 14:23

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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