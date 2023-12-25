İzmit Belediyesi 2. Kısa Mola Merkezi için harekete geçti

İzmit Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü bünyesinde Kuruçeşme Yaşam Merkezinde faaliyet gösteren ve özel gereksinimli çocuklar ve ailelerin gözdesi olan Kısa Mola Merkezinin yeni şubesi için hazırlıklar başladı. Kısa Mola Merkezinde, özel gereksinime sahip çocuklar randevular doğrultusunda kaliteli şekilde vakit geçirirken, aileleri de çocuklarının kaliteli şekilde vakit geçirdiğini bilmenin gönül rahatlığıyla gündelik işlerini ve randevularını kolayca gerçekleştirebiliyorlar.
ENGELLİ DERNEKLERİ İLE FİKİR ALIŞVERİŞİ YAPILDI
İzmit Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü ile İzmit Kent Konseyi Engelli Meclisi’ne bağlı dernekler toplantı yaparak ikinci şube üzerine fikir alışverişinde bulundular. Engellilere yönelik birimlerin ve faaliyetlerin öncesinde katılımcı bir bakış açısıyla faydalanıcı grubun isteklerini ve önerilerini dinleyen Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü, Kısa Mola Merkezinin açılış süreci, mekânın görselleri ve yapım aşamasına yönelik detayları Engelli Dernekleri ile paylaşarak onların önerilerini dinledi.
ENGELLİ MECLİSİ’NDEN TAM DESTEK
İzmit Kent Konseyi Engelli Meclisi’ne bağlı derneklerle yapılan toplantı sonunda Engelli Meclisi üyeleri bu tür merkezlerin artmasına katkı sunan ve katılımcı politikaları dolayısıyla kendilerine söz hakkı veren Başkan Hürriyet ve ekibine teşekkürlerini iletti. Özel gereksinimli bireylerin ve ailelerinin sosyal yaşamla bağını güçlendiren bu güzel projenin ikinci şubesi için hayırlı olsun temennilerinde bulundular.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.