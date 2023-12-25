BTP Başkanı Baş: “Ya AKP, ya CHP tezgâhına başkaldırıyoruz”

Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) il başkanları Ankara’da genel merkezde toplandı. Genel Başkan Hüseyin Baş başkanlığındaki toplantıda gündem 31 Mart 2024’te yapılacak yerel seçimlerdi. Tüm seçim bölgelerinde tek başına seçime gireceklerini ifade eden Hüseyin Baş, Türkiye’de konsept bir yerel yönetim mantığını ortaya koyacaklarını ifade etti. Hüseyin Baş’ın konuşmasında şu ifadeleri kullandı: “Hırsızlık, yolsuzluk bitsin istiyorsak BTP'yi destekleyelim” “Biz hiç kimseden yol yapmak için, su vermek için, elektrik altyapısı yapmak için belediye istemiyoruz. Bunlar zaten belediyenin görevi. Vatandaşlarımız, ne kadar kandırıldıklarını, ne kadar soyulduklarını görmek istiyorlarsa BTP'yi desteklesinler. Hırsızlık, yolsuzluk bitsin istiyorlarsa BTP'yi desteklesinler. “Belediyeleri rant kapısına çevirdiler” X belediyesine bakıyorsun 50 bin tane çalışanı var. Ne yapacaksın 50 bin adamı? Küçücük bir ilçe belediyesinde 500 tane personel istihdam ediliyor. Hiç biri sabah 9'dan akşam 5'e kadar orada çalışmıyor. Belediyeleri rant kapısına çevirdiler, menfaat kapısına çevirdiler. Biz, 'Belediyelerin rant kapısı olmaktan çıkarıldığı bir Türkiye istiyorsanız bize oy verebilirsiniz' diyoruz. “Bizde nereye gitsen adamın ismi yazıyor” Biz Türkiye'de konsept bir belediyecilik anlatacağız. Bütün adaylarımızın sahiplendiği bir yerel yönetim bakışımız olacak, yoksa yolu herkes yapar. Belediye başkanı yerelde halka hizmet eder. Ben dünyanın yarısından fazlasını gezdim, bir tane belediye başkanının ne resmini gördüm, ne ismini okudum. Bizde ise nereye gitsen adamın ismi yazıyor. Bunlar belediye başkanlığı yapmak istemiyor ki, bunlar belediyede hizmet etmek de istemiyor. Bunlar sizi sömürmek istiyor, toplumu sömürmek istiyor. Oradan menfaat, rant üretmek istiyor. “Genel seçimde kurdukları tezgâhı yine kurmanın peşindeler” Türkiye'de iki tane 2 tane belediye başkan adayı var, her yerde. Genel seçimde kurdukları tezgâhı yine kurmanın peşindeler; ya AKP'nin adayı, ya CHP'nin adayı. Siz bunların kurduğu tezgâha tekme atmak istiyorsanız bu partilerin hiç birine oy vermeyeceksiniz. Bakın, BTP, nezaketle bir başkaldırıdır. Biz yerel seçime değil, biz bu sisteme başkaldırdığımızı gösterdiğimiz bir seçime giriyoruz.”