Bir zamanların Brisalı ve Kağıtlı efsane milli basketbolcusu Yeşim Körmükçü, öğretim üyesi olduğu KOÜ'de basketbol takımını da Marmara grup birincisi yaptı. Körmükçü "Şampiyon kızlarımı kutluyorum. Bölge birincisi Kocaeli Üniversitesi Kadın Basketbol takımı gururumuz oldu" dedi.
25 Ara 2023 - 14:51- Spor Güncelleme:
Yeşim hoca bunu hep yapıyor
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.