Yeşim hoca bunu hep yapıyor

Bir zamanların Brisalı ve Kağıtlı efsane milli basketbolcusu Yeşim Körmükçü, öğretim üyesi olduğu KOÜ'de basketbol takımını da Marmara grup birincisi yaptı. Körmükçü "Şampiyon kızlarımı kutluyorum. Bölge birincisi Kocaeli Üniversitesi Kadın Basketbol takımı gururumuz oldu" dedi.