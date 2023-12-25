İzmit Belediyesinden açıklama: O yapılar yıkılacak!

İzmit Belediyesi'nden yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı Kocaeli Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun isteği ve Kocaeli 2. İdare Mahkemesinin hukuki kararları doğrultusunda, İzmit Ömerağa Mahallesi, Fethiye Caddesi No:52/C adresinde bulunan 273 Ada 69 ve 68 Parsellerdeki tescilli Orta (Mehmet Bey) Hamamına bitişik tescilsiz yapıya yönelik yıkım işlemi 27.12.2023 Çarşamba günü gerçekleştirilecektir.



Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun, yapının izinsiz ve ruhsatsız inşa edildiği, ayrıca gerekli yapı kullanma izin belgesine sahip olmadığı tespiti üzerine verdiği yıkım kararı, şehrimizin kültürel ve tarihi dokusunun korunması adına alınmıştır. Kocaeli 2. İdare Mahkemesi de bu kararı destekleyerek, yürütmeyi durdurma kararını iptal etmiş ve yıkımın hukuka uygun olduğunu onaylamıştır.İzmit Belediyesi tarafından, Kurulun ve Mahkemenin bu önemli kararlarının uygulanmak zorunda olduğunu şimdiden halkımızın bilgisine sunarız.Kamuoyunun bilgisine saygıyla duyurulur."