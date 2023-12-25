Böbrekleri Temizleyen Besinler! 

Böbrekler inanılmaz küçük organlardır. Her gün yaklaşık 200 litre kanı işlerler, fazla su ve atık ürünlerden kurtulurlar, toksinleri atarlar ve vücudun düzgün çalışmasını sağlarlar. Böbrekler vücuttan toksinleri ve atıkları çıkaramazlarsa vücutta birikerek böbreklerin, karaciğerin ve diğer organların normal işlevini engelleyerek halsizlik, mide ağrısı, baş ağrısı, su tutma ve diğer sorunlara neden olurlar. Toksinlerin ve atıkların birikmesi ayrıca böbrek taşlarına, bir golf topu boyutuna ulaşabilen bir kristal kütlesine veya işlenmemiş minerallere yol açabilir. Böbrek taşları Amerikalı yetişkinlerin yüzde 10-15'ini etkiler, ancak beş yaşından küçük çocuklarda da bulunabilir.

Neden böbreklerinizi temizlemelisiniz?

Toksinleri ve atıkları vücudunuzdan dışarı atmanız için birkaç neden var. Örneğin, böbreklerinizi temizlemek işlevlerini iyileştirir ve şişkinliği azaltır. Aynı şekilde, böbreğinizi temizlemek, belirli yiyecekleri işleme, besinleri emme ve yiyecekleri enerjiye dönüştürme yeteneğinizi geliştirerek yorgunluğu önler. Atıkları ve toksinleri dışarı atmak, potansiyel enfeksiyonu önler ve mesane problemleri riskini azaltır. Benzer şekilde böbrekleri temizlemek ağrılı böbrek taşı olma ihtimalini azaltır, hormonal dengesizlikleri düzeltir ve akne, egzama ve kızarıklık gibi cilt kırılmalarını önler.

*Elma Sirkesi

Elma sirkesi, böbreklerin oksidatif stresini önlemede etkilidir. Vücuttaki antioksidan seviyesini yükseltir, kan şekerini dengeler ve kan basıncını düşürür, böbrek sağlığı için optimum koşulları oluşturur. Elma sirkesi, böbrek taşlarını eriten sitrik asit içerir. Sık sık elma sirkesi alımı da böbreklerdeki toksinleri temizler.

* Barbunya Fasulyesi

Barbunya fasulyesi sadece böbreğe benzemekle kalmaz, aynı zamanda böbrekteki atıkları ve toksinleri uzaklaştırır ve böbrek taşlarını etkili bir şekilde dışarı atar. Barbunya fasulyesi, böbreği temizlemeye ve idrar yolunun işlevini artırmaya yardımcı olan B vitamini, lif ve çeşitli mineraller açısından zengindir.

* Limon Suyu

Limon suyu doğal olarak asidiktir ve idrardaki sitrat düzeylerini yükselterek böbrek taşı oluşumunu engeller. Limon suyu ayrıca kanı filtreler ve atıkları ve diğer toksinleri temizler. Günlük seyreltilmiş limon suyu alımı, böbrek taşı oluşum oranını azaltır ve böbrek taşlarının en yaygın bileşeni olan kalsiyum oksalat kristallerini çözer. Böbrek taşı olan kişiler için limonu zeytinyağı ile birleştirmek taşların sorunsuz bir şekilde geçmesini sağlar.

* Karpuz

Karpuz hafif bir idrar söktürücüdür. Böbrekleri nemlendirir ve temizler. Ayrıca kardiyovasküler sağlığı iyileştiren ve böbreklerin iyi çalışmasını sağlayan likopen açısından da zengindir. Karpuz ayrıca idrarın asitliğini düzenleyen ve taş oluşumunu önleyen çok miktarda potasyum tuzu içerir. Aslında düzenli olarak karpuz yemek böbrek sağlığı için harikadır.

* Nar

Narın hem suyu hem de çekirdekleri bol miktarda potasyum içerir ve bu nedenle böbrek taşlarının düşürülmesinde etkilidir. Potasyum idrarın asitliğini düşürür, büzücü özelliğinden dolayı taş oluşumunu engeller, minerallerin kristalleşmesini azaltır ve böbreklerden toksinleri ve atıkları dışarı atar.

* Fesleğen

Fesleğen etkili bir idrar söktürücüdür. Böbrek taşlarını düşürür ve böbrek fonksiyonlarını iyileştirir. Fesleğen ayrıca kandaki ürik asit seviyesini düşürür ve böbrek sağlığını iyileştirir. Esansiyel yağlar ve asetik asit gibi bileşenleri böbrek taşlarını parçalar ve sorunsuz bir şekilde çıkarılmasını sağlar. Fesleğen aynı zamanda ağrı kesicidir.

* Tarihler

Hurma 24 saat suda bekletilip çekirdekleri çıkarıldıktan sonra tüketildiğinde böbrek taşlarını eritmede ve atmada etkilidir. Hurma lif açısından zengindir ve böbrek taşı riskini azaltmaya yardımcı olur. Hurmanın içerdiği magnezyum böbrekleri de temizler.

* Karahindiba

Kurutulmuş organik karahindiba veya taze karahindiba kökü (yerden çekilmiş) kullanılarak yapılan çayın tüketilmesi böbreklerin temizlenmesine yardımcı olur. Karahindiba bir böbrek toniğidir, ancak aynı zamanda sindirimi iyileştirmek ve böbreklere ulaşan atıkları en aza indirmek için safra üretimini uyarır.

Böbrekler için bir diğer etkili temizleme maddesi, idrar yollarını destekleyen, idrar yolu enfeksiyonlarıyla savaşan ve fazla kalsiyum oksalatı uzaklaştıran kızılcık suyudur. Pancar ve meyve suları, idrar asitliğini artıran, struvit ve kalsiyum fosfat birikimini önleyen ve böbrek taşı oluşumu olasılığını azaltan Betain içerir. Diğer etkili temizlik maddeleri hindistan cevizi suyu, salatalık suyu ve kirazlardır.