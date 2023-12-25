Muharrem Can Büyükşehir başkan adayı!

Bağımsız Türkiye Partisi (BTP)Kocaeli il başkanlığında yapılan toplantıda İş adamı Kuyumculuk sektöründe faaliyet gösteren BTP Kocaeli il başkanlığını yürüten Muharrem Can partililerin katıldığı bir programda Kocaeli büyükşehir belediyesine adaylığını açıkladı. Tüm ilçelerde adaylarını açıklayacaklarını ifade eden Can, “Hırsızlık, yolsuzluk bitsin istiyorsak BTP'yi tüm ilçelerde ve büyükşehirde destekleyelim. Belediyeleri rant kapısına çevirdiler yandaşlarını doldurdular bu yolsuzluğun bitmesini istiyorsak bu düzene son vereceğiz. Bir liralık iş yapıyorlar 1000 liralık reklam yapıyorlar .Bizim iktidarımızda liyakat en önceliğimiz olacaktır.Kimseyi ötekileştirmeden haklıya hakkını vereceğiz haksıza haddini bildireceğiz" dedi.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.