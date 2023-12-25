Darıca Tenis Kulübü ve Darıca Trabzonlular Derneğince Darıca Tenis Kulübü tesislerinde yapılan etkinlikte, milli takıma seçilen kick boksçu Tuğçe Fedekartürk, tenisçiler Talha Emin Bulut, Emirhan Bukut ve İlayda Kayra Keleş ile tenis antrenörleri Şahin Beyazgül'ün başarıları dolayısıyla hamsi ikram edildi, sporculara teşekkür belgesi ve hediye çantası verildi.Darıca Trabzonlular Derneği Başkanı Umut Sağlam, milli sporcuların yanlarında olduklarını göstermek ve kendilerini kutlamak amacıyla programı düzenlediklerini belirtti.Etkinliğe, Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, AKP Darıca İlçe Başkanı Köksal Şakar, AKP Gebze İlçe Başkanı Recep Kaya ve sporcuların aileleri katıldı.
- Spor
Milli takıma seçildiler, hamsi ile kutladılar
Darıca ilçesinde kick boks ve teniste 4 sporcunun milli takıma seçilmesi hamsi etkinliğiyle kutlandı.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.