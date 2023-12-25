25 Ara 2023 - 15:16- Spor

Galatasaray-Fenerbahçe Süper Kupa maçının hakemi belli oldu! Abdulkadir Bitigen kim?

Suudi Arabistan'da Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanacak olan Süper Kupa maçının hakemi Abdulkadir Bitigen oldu.