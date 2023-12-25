Galatasaray-Fenerbahçe Süper Kupa maçının hakemi belli oldu! Abdulkadir Bitigen kim?

Trendyol Süper Lig'de geçen sezonu şampiyon tamamlayan Galatasaray ile Türkiye Kupası'nı müzesine götüren Fenerbahçe arasında 29 Aralık Cuma günü oynanacak Turkcell Süper Kupa maçını hakem Abdulkadir Bitigen yönetecek.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'daki Al-Awwal Park'ta saat 20.45'te başlayacak karşılaşmada Bitigen'in yardımcılıklarını Erdem Bayık ile Mustafa Savranlar üstlenecek.
Müsabakanın dördüncü hakemliğini ise Volkan Bayarslan yapacak.
ABDULKADİR BİTİGEN KİMDİR?
Abdulkadir Bitigen 12 Şubat 1983 yılında Kayseri'de dünyaya geldi.
Abdulkadir Bitigen hakemliğe 2007'de başladı.
Süper Lig'de ilk yönettiği maç ise 2014 yılındfaki Eskişehirspor - Konyaspor karşılaşmasıdır.
Babası Galip Bitigen de futbol hakemliği yapmaktaydı.
GALATASARAY FENERBAHÇE MAÇININ HAKEMİ ABDULKADİR BİTİGEN'İN KARİYERİ
İşte Abdulkadir Bitigen'in hakemlik kariyeri:
Lig (2007-2011)
Lig (2011-2013)
Lig (2013-2014)
Süper Lig (2014-günümüz)
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.