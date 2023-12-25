- Asayiş

Uyuşturucu kullanıp paylaşan kadına gözaltı

Trabzon'da uyuşturucu kullandığı görüntüleri, sosyal medyada paylaşan Y.B. adlı kadın ile ona uyuşturucuyu temin eden şüpheli U.Ş., gözaltına alındı.

Demirören Haber Ajansı
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Uyuşturucu kullanıp paylaşan kadına gözaltı mask

Trabzon İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentte bir kadının uyuşturucu kullanırken sosyal medyadan paylaşım yaptığı görüntüler üzerine inceleme başlattı. 

Polis ekiplerinin çalışmalarında uyuşturucu kullanan kadının Y.B. olduğu tespit edildi. Ekipler, Y.B.'yi Boztepe Mahallesi'ndeki adresinde gözaltına aldı. Evdeki aramalarda, 27,32 gram bonzai, 1,68 gram sentetik uyuşturucu ile uyuşturucu madde kullanmaya yarayan 3 düzenek ele geçirildi. Kadına uyuşturucuyu temin ettiği belirlenen U.Ş. de yakalanıp gözaltına alındı. Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen şüphelilerin sorguları sürüyor. 
# tespit, uyuşturucu, inceleme

25 Ara 2023 - 15:19 - Asayiş

Muhabir  Demirören Haber Ajansı

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