Uyuşturucu kullanıp paylaşan kadına gözaltı

Trabzon İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentte bir kadının uyuşturucu kullanırken sosyal medyadan paylaşım yaptığı görüntüler üzerine inceleme başlattı.
Polis ekiplerinin çalışmalarında uyuşturucu kullanan kadının Y.B. olduğu tespit edildi. Ekipler, Y.B.'yi Boztepe Mahallesi'ndeki adresinde gözaltına aldı. Evdeki aramalarda, 27,32 gram bonzai, 1,68 gram sentetik uyuşturucu ile uyuşturucu madde kullanmaya yarayan 3 düzenek ele geçirildi. Kadına uyuşturucuyu temin ettiği belirlenen U.Ş. de yakalanıp gözaltına alındı. Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen şüphelilerin sorguları sürüyor.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.