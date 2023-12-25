Kocaeli Barosu'na 4 yeni avukat

Üniversitelerin hukuk fakültelerinden mezun olup, 1 yıllık zorunlu staj sürecini tamamlayan stajyer avukatlar Kocaeli Barosu tarafından düzenlenen törenle meslek yeminlerini etti. 4 yeni avukatın ilk defa ruhsatlarını almasıyla Kocaeli Barosuna kayıtlı avukat sayısı 2837 oldu. Ruhsatlarını Kocaeli Barosu Başkanı Mehmet Gül'ün elinden alan genç avukatlara Gül "Bugün aramıza katılacak olan kıymetli meslektaşlarım sizler yükümlülüklerinizi tamamladınız. Sizleri her zaman her ortamda destekleyen ailelerinize, staj döneminde desteklerini veren ustalarınıza teşekkür eder sizlere başarılar diliyorum."dedi.

4 YENİ AVUKAT

Baronun yeni üyeleri Bahçeşehir Üniversitesi mezunu Göksu Berk Kınay yanında staj yaptığı Nazmi Küçükosmanoğlu ile Kocaeli Üniversitesi mezunu Ayşegül Çetinkaya yanında staj yaptığı Av. Veysel Kadir Akkuş'la, Okan Üniversitesi mezunu Nilsu Atalay yanında staj yaptığı Çınar Hukuk bürosu avukatlarıyla ve Yeniyüzyıl Üniversitesi mezun Fatih Dayı yanında staj yaptığı Av. Mehmet Fatih Türk ile ruhsatlarını Başkan Gül'ün elinden aldı