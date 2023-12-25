Akademi hedefe, Kocaelili gençlerle koşuyor

Altyapı guruplarında yaklaşık 300 sporcuya eğitim veren, A takımı ile hedefini Türkiye Basketbol 2.Ligi olarak belirleyen İzmit Akademi Spor Kulübü, oynadığı maçlar ile ilimiz basketboluna imza atarken, basketbol severleri de tribünlere çekmeye devam ediyor. Ligde oynadığı maçlarda fark yaratan ve şimdiki hedefini Erkekler Bölgesel Basketbol Ligine (EBBL) katılmak olarak belirleyen İzmit Akademi Spor Kulübünün bu başarısının arkasında ana sponsoru olan ÇEKİCİ Gaz ve Yangın Ekipmanları Sanayi Ticaret AŞ.’nin desteği çok büyük.

BASKETBOLA KOCAELİ PETKİM SPOR KULÜBÜNDE BAŞLADIM

Basketbola Petkim Spor alt yapısında antrenör Çetin Bingol ile başlayan, 1995 yılında Petkim Spor olarak Türkiye’nin en iyi 8 takımının yarıştığı küçük erkekler Türkiye Şampiyonasına gitme başarısını yakalayan İzmit Akademi Spor Kulübü Antrenörü Emre Özcan, şampiyonaların çok farklı bir atmosfer olduğunu belirterek yaptığı açıklamada, “Büyük kulüpler sizi izliyor. Biz şanslıydık Türkiye şampiyonası oynadık. Ben ve 2 takım arkadaşım daha İstanbul takımlarından transfer teklifi aldık ve profesyonelliğe ilk adımımızı attık. Bu sayede; Darüşşafaka, Beşiktaş, Erdemir SK, Gaziantep SK, Çukurova SK, Gölcük Belediye SK gibi köklü kulüplerinin formalarını giydim.

GENÇLERİMİZ PROFESYONEL KULÜPLERE GİTMELİ

İsterim ki benim yakaladığım bu fırsatları Kocaeli şehrimizde ki kardeşlerimizde yakalasın, gidip oralarda boy göstersinler ve biz Kocaeli halkını gururlandırsınlar. İşte tam da bu bağlamda İzmit Akademi Spor Kulübü büyük erkek takımını kurduk. Gençlerimizin önü açılsın, maçlarda tecrübelensinler ve başta şehrimizin takımı Kocaeli BŞB. Kağıt Spor olmak üzere profesyonel kulüplere transfer olma imkanı yakalasınlar. Doğup büyüdüğüm şehrime döneli henüz 2,5 yıl oldu, kısa zamanda güzel bir yol kat ettik. Bütün çabamız Kocaeli gençleri içindir. Günümüz ekonomik şartlarının ağır olması spor camiasını da etkilemekte. EBBL (Erkekler Bölgesel Basketbol Ligi) katılım ücreti, deplasman masrafları, ulaşım ve konaklama, sağlık giderleri, antrenman ve maç sahalarının ödemeleri vb. gibi bir çok ödeme söz konusu. Bu proje benim için çok değerli, sosyal sorumluluk projesi olmakla beraber doğup büyüdüğüm şehir olan Kocaeli’nin gençlerine bir nebze olsun faydam olursa bu durumdan mutluluk ve gurur duyacağım.

KOCAELİ’Yİ TEMSİL EDEN TAKIMA KOCAELİ’DEN SPONSOR BULAMIYORUZ

İzmit Akademi Spor Kulübü Yöneticisi Serkan Demirel: Sponsor arayışlarımız tüm hızıyla devam ediyor, ancak Kocaeli’den istediğimiz desteğe ulaşmakta gerçekten zorluk çekiyoruz. Şu ana kadar İstanbul firması olan ÇEKİCİ GAZ ve YANGIN EKİPMANLARI AŞ. ile ana sponsorluk anlaşması imzaladık. Şimdilik Kocaeli’den bir sponsor bulabildik o da Net Oto Cam firmasının sahibi Süleyman İlter. Kocaeli’yi temsil eden bir takım olarak Kocaeli firmalarından yeterli desteği alamıyoruz, destek başka şehir firmalarından geliyor. Aslına bakarsanız bir basketbol kulübü ile yapılan sponsorluk anlaşmasına istinaden şirketler kulübe ödediği sponsorluk ücretinin yüzde 100’ünü gelir vergilerinden düşüyor.

BU TARZ PROJELER DESTEK GÖRMELİ

İzmit Akademi SK Yöneticisi Serkan Demirel, “Devletimizin sponsorluk yasası çok güzel bir kolaylık getiriyor, ancak bunu da firmalara bir türlü anlatamıyoruz. Yapılan bu organizasyon aslında bir sosyal sorumluluk projesidir. Gençlerimizi kötü alışkanlıklar ve kötü ortamlardan uzak tutabilmek adına çok güzel bir şeydir ve bu tarz projeler her kesimden destek görmelidir diye düşünüyorum.

AKADEMİ GRUBU LİDER TAMAMLADI

Kocaeli büyük erkekler ligi B gurubunu lider tamamladık. Şu an Final Gurubu maçları oynanıyor, şampiyon olmak istiyorsak maç kaybetme lüksümüz yok ve bunun bilincinde çalışmalarımıza devam ediyoruz. İlk maçımızdan beri tribünlerimiz doluyor. Sosyal mecraları aktif kullanarak maçlarımızı seyirci eşliğinde oynuyoruz, Kocaeli halkına yeni bir sosyalleşme alanı daha yaratacağımıza inanıyoruz. İzmit Akademi SK Yöneticisi Serkan Demirel: Yardımın büyüğü küçüğü olamaz, bu genç sporcuların başarılı olması ve profesyonel basketbolcu olup üst liglerde Kocaeli’ni temsil etmeleri için her desteğe ihtiyacımız var. Kocaeli’nin gençleri desteği hak ediyor, sporcularımız ve Kocaeli için mücadele etmeye devam edeceğiz.

ÇEKİCİ GAZ VE YANGIN EKİPMANLARI AŞ’NE VE NET OTO CAM’A TEŞEKKÜR EDİYORUZ

İzmit Akademi SK Yöneticisi Serkan Demirel: Projemizi dinleyip ve bu projeye inanarak kulübümüze katkı sağlayan ana sponsorumuz Çekici Gaz ve Yangın Ekipmanları AŞ.‘nin müdürü Koray beye ayrıca firma sahibi Müfit Çekici’ye ve Net Oto Cam firmasının sahibi Süleyman İlter’e teşekkür ediyoruz” dedi.

BÜYÜKAKIN VE KOCAMAN’A TEŞEKKÜR EDİYORUZ

Kocaeli Büyükşehir Belediyesinden ve Kartepe Belediyesinden malzeme desteği alıyoruz, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanımız Tahir Büyükakın’a teşekkür ediyoruz. Kartepe Belediye başkanımız Mustafa Kocaman’a desteğinden dolayı teşekkür ediyoruz. Antrenman yaptığımız salonlar ile alakalı Kocaeli Gençlik ve spor il müdürlüğü sağ olsunlar kulübümüze yardımcı oluyor bu bağlamda Kocaeli Gençlik ve Spor İl Müdürümüz Gökhan Yavaşer’e de teşekkür ediyoruz” dedi