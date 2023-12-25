Av. Nazmi Küçükosmanoğlu'ndan stajyerine öğüt

Üniversitelerin hukuk fakültelerinden mezun olup, 1 yıllık zorunlu staj sürecini tamamlayan stajyer avukatlar Kocaeli Barosu tarafından düzenlenen törenle meslek yeminlerini etti. 4 yeni avukatın ilk defa ruhsatlarını almasıyla Kocaeli Barosuna kayıtlı avukat sayısı 2837 oldu. Baronun yeni üyelerinden birisi de Bahçeşehir Üniversitesi mezunu Göksu Berk Kınay'a yanında staj yaptığı ve aynı zamanda yeğeni olan Av. Nazmi Küçükosmanoğlu cübbesini giydirdi.
TERTEMİZ BİR CÜBBE
Av. Azmi Küçük Osmanoğlu yeğenine cübbesini giydirmeden önce "Şimdi sana tertemiz bir cübbe veriyorum. Sen de avukatlar yetiştireceksin. Sen de tertemiz bir cübbe vermeni istiyorum. Meslek hayatında başarılar dilerim"dedi
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.