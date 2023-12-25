MİGRENİN ANA NEDENLERİ

“Migren birçok kişi için büyük problemdir. Bu şiddetli, neredeyse engelli hale getiren başağrıları yılda bir kezden haftada 3-4 keze kadar değişen sıklıkta görülebilir. Birkaç saatten birkaç güne kadar sürebilir. Genellikle bu şiddetli ağrıya ışık hassasiyeti, aura, bulantı, kusma ve başın bir ya da iki yanında zonklama eşlik eder.

Migren birçok faktör nedeniyle oluşabilir. İşte fonksiyonel tıp burada devreye girer. Fonksiyonel tıp “neden” tıbbıdır semptom tıbbı değildir. Hastalığın altındaki tetikleyicileri bulmaya çalışır.

Migreninizin kök nedeni hiç de kafanızın içinde olmayabilir. Aslında migrenin nedenleri gıda hassasiyetlerinden alerjiler, hormonal dengesizlikler ve vitamin eksikliklerine kadar uzanır.

Bazen çeşitli tedavi kombinasyonlarının gerekebileceğini aklınızdan çıkarmayın.

Migrenin en sık rastlanan nedenleri:

▪️ Gıda hassasiyetleri

▪️ Gluten alerjisi

▪️ Hormonal dengesizler

▪️ B Vitamini eksikliği

▪️ Melatonin dengesizliği

▪️ Magnezyum eksikliği

▪️ Histamin intoleransı

Migren birçok nedenle oluşabilir. Bu şiddetli baş ağrısının nedeni hiç de başınız içinde olmayabilir.”

Dr. Mark Hyman @drmarkhyman

Çeviri: Nurçin Çağlar @nurcincaglar

Kaynak: https://www.instagram.com/p/CwIxpQcMlnv/?igshid=MzRlODBiNWFlZA==