Yüzde 25 kira zammı sınırı kalkıyor mu? İddiaya Saray'dan yalanlama geldi

Sözcü yazarı Nedim Türkmen bugünkü köşesinde Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in iş dünyasının temsilcileriyle basına kapalı bir şekilde yaptığı toplantının notlarını yazdı. Türkmen yazısında Şimşek’in konut kiralarında uygulanan yüzde 25 zam sınırının kaldırılacağını duyurduğunu söyledi.
Konuyla ilgili Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden yalanlama geldi. Açıklamada, "Bazı basın yayın organlarında yer alan, 'Bakan Şimşek, yüzde 25 kira zammı sınırının kaldırılacağını açıkladı' iddiası manipülasyon içermektedir" denildi.
Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden yapılan açıklamanın tamamı şöyle:
"Bazı basın yayın organlarında yer alan, “Bakan Şimşek, yüzde 25 kira zammı sınırının kaldırılacağını açıkladı.” iddiası manipülasyon içermektedir.
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, basına kapalı bir toplantıda iş ve finans dünyası temsilcileri ile bir araya gelmiştir. Konut kiralamalarında kira artış oranını yüzde 25 ile sınırlayan ve 1 Temmuz 2024’te sona erecek olan düzenlemeye ilişkin sorulan soruya yanıt olarak Bakan Şimşek, düzenlemenin sona ermesine yakın yeniden gözden geçirileceğini ifade etmiştir.
Bahse konu haberlerde iddia edildiği gibi konut kira artışlarında düzenlemeyle ilgili henüz bir karar alınmamış olmakla beraber, Bakan Şimşek’in kamuoyuna resmi bir açıklaması da bulunmamaktadır."
Kaynak: cumhuriyet
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.