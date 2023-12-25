16 yaşındaki genç, 18 yaşındaki genci bıçakladı!

Sultan Orhan Mahallesi Hürriyet Caddesi'nde İ.K.D. (18) ile B.U.(16) arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine bıçakla İ.K.D. sol bacağından yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı sağlık ekiplerince Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis, kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.