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16 yaşındaki genç, 18 yaşındaki genci bıçakladı!

Gebze ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı.

Anadolu Ajansı
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16 yaşındaki genç, 18 yaşındaki genci bıçakladı! mask

Sultan Orhan Mahallesi Hürriyet Caddesi'nde İ.K.D. (18) ile B.U.(16) arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine bıçakla İ.K.D. sol bacağından yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı sağlık ekiplerince Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis, kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.
# sağlık, sevk edildi

25 Ara 2023 - 16:44 - Asayiş

Muhabir  Anadolu Ajansı

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