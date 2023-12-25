Kartepe'deki elektrik kesintileri bezdirdi! Mazeretleri: Trafo koyacak yer bulamıyorlarmış....

Kartepe'de yaşanan elektrik sıkıntılarına ilişkin şikayetler gelmeye devam ediyor. Geçtiğimiz aylar boyunca sürekli haberini yaptığımız Kartepe'de sonu gelmeyen uzun süreli elektrik kesintilerine hala çözüm bulunmadı. Gazetemize ulaşan vatandaşlar Köseköy İstasyon Mahallesi'ndeki elektrik kesintilerinden şikayetlerini dile getirdiler. Gün boyunca 6'a yakın sefer elektrik kesildiğini söyleyen vatandaşlar, saatlerce süren kesintilerden mağdur olduklarını dile getirdiler. Yetkili merciilere ulaşan ve şikayetlerini ileten vatandaşlar hala çözümün bulunmamasından bıktıklarını ilettiler. Vatandaşlar, "Yetkililer 'Bölge çok göç alıyor, mahalleye trafo yetersiz geliyor' açıklamasından ötesine geçememiş ve yapılan müdahaleler çözümsüz kalmıştır. Mahallede trafo koyacak yer bulamıyorlarmış mazeret hep bu. Geçen hafta elektrik kesildi akşam 5-6 saatte elektrikler gelmedi. Vali, kaymakami milletvekilleri, mahalle başkanı, belediye başkanı... Bizle kimse ilgilenmiyor" dedi.
# Kartepe
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.