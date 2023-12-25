Kartepe'deki elektrik kesintileri bezdirdi! Mazeretleri: Trafo koyacak yer bulamıyorlarmış....

Kartepe'de yaşanan elektrik sıkıntılarına ilişkin şikayetler gelmeye devam ediyor. Geçtiğimiz aylar boyunca sürekli haberini yaptığımız Kartepe'de sonu gelmeyen uzun süreli elektrik kesintilerine hala çözüm bulunmadı. Gazetemize ulaşan vatandaşlar Köseköy İstasyon Mahallesi'ndeki elektrik kesintilerinden şikayetlerini dile getirdiler. Gün boyunca 6'a yakın sefer elektrik kesildiğini söyleyen vatandaşlar, saatlerce süren kesintilerden mağdur olduklarını dile getirdiler. Yetkili merciilere ulaşan ve şikayetlerini ileten vatandaşlar hala çözümün bulunmamasından bıktıklarını ilettiler. Vatandaşlar, "Yetkililer 'Bölge çok göç alıyor, mahalleye trafo yetersiz geliyor' açıklamasından ötesine geçememiş ve yapılan müdahaleler çözümsüz kalmıştır. Mahallede trafo koyacak yer bulamıyorlarmış mazeret hep bu. Geçen hafta elektrik kesildi akşam 5-6 saatte elektrikler gelmedi. Vali, kaymakami milletvekilleri, mahalle başkanı, belediye başkanı... Bizle kimse ilgilenmiyor" dedi.