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Kahramanmaraş'ta deprem

AFAD'ın aktardığına göre Kahramanmaraş'ta 3.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Kahramanmaraş'ta deprem mask

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde 3.5 büyüklüğünde  deprem meydana geldiğini açıkladı.

Saat 16.37'deki depremin derinliği ise 11.46 km olarak ölçüldü.
# Deprem

25 Ara 2023 - 17:10 - Asayiş

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