2 çocuk babası Mehmet Orhan’ın cenazesi Dilovası Merkez Cami’nde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının arından Orhangazi Mezarlığı’nda toprağa verildi.
- Asayiş
Mehmet Orhan kansere yenik düştü!
Körfez Fatih Mahallesi Eşref Bitlis Caddesi’nde ikamet eden TIR şoförü Mehmet Orhan(55) pankreas kanseri sebebiyle vefat etti.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.