Körfez Belediyesi, kültür sanat etkinlikleri çerçevesinde her ay düzenli olarak gerçekleştirdiği etkinliklerle çocukları sinema ve tiyatro ile buluşturuyor. Çocuklar son olarak Tütünçiftlik Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen program ile "Uçaklar 2" filmini izledi. Çocukların yoğun ilgi gösterdiği sinema gösterisinde bol bol kahkaha sesleri yükseldi. Küçük izleyicileriyle buluşan "Uçaklar 2" sinemasının konusu tarihi Piston Peak Milli Parkı’nı yangından korumaya çalışan elit uçakların hikayesi anlatıyor. Sinema sonrasında çocuklar salondan mutlu ayrılırken, veliler de etkinlikten dolayı Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt’e teşekkür etti.
- Kültür-Sanat
Körfez’de çocuklar sinemayla buluştu
Körfez Belediyesi, kültür sanat etkinlikleri çerçevesinde çocukları "Uçaklar 2" filmi ile buluşturdu.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.