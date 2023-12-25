Körfez’de çocuklar sinemayla buluştu

Körfez Belediyesi, kültür sanat etkinlikleri çerçevesinde her ay düzenli olarak gerçekleştirdiği etkinliklerle çocukları sinema ve tiyatro ile buluşturuyor. Çocuklar son olarak Tütünçiftlik Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen program ile "Uçaklar 2" filmini izledi. Çocukların yoğun ilgi gösterdiği sinema gösterisinde bol bol kahkaha sesleri yükseldi. Küçük izleyicileriyle buluşan "Uçaklar 2" sinemasının konusu tarihi Piston Peak Milli Parkı’nı yangından korumaya çalışan elit uçakların hikayesi anlatıyor. Sinema sonrasında çocuklar salondan mutlu ayrılırken, veliler de etkinlikten dolayı Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt’e teşekkür etti.